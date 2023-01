Conoce a los ganadores de los Premios Steam 2022

Terminó el 2022 y el reconocimiento mundial a la industria de los videojuegos sigue su curso como antesala de las entregas más esperadas en los próximos meses del año nuevo. Ahora los premios Steam, una de las tiendas gaming online presentó a los ganadores de sus premios.

Los miles de usuarios de la plataforma se decantaron por los sus favoritos, dejando su clasificación final, por lo que no era de esperarse, que los títulos más galardonados consiguieran uno más.

Lista de nominados a los Premios Steam 2023

Juego del año: Ganador: ELDEN RING, Dying Light 2: Stay Human, Stray, God of War, Call of Duty: Modern Warfare II, Juego de realidad virtual del año.

BONELAB: Ganador: HITMAN 3, Green Hell VR, Among Us VR, Inside the Backrooms.

Con amor y dedicación: Ganador: Cyberpunk 2077, Dota 2, Project Zomboid, No Man´s Sky, Deep Rock Galactic.

Mejor con amigos: Ganador: Raft, Ready or Not, Monster Hunter Rise

MultiVersus, Call of Duty: Modern Warfare II

Estilo visual excepcional: Ganador: Spider-Man: Miles Morales, Scorn, Bendy and the Dark Revival, Cult of the Lamb, Kena: Bridge of Spirits

Jugabilidad más innovadora: Ganador: Stray, Mount & Blade II: Bannerlord, Teardown, Neon White, Dome Keeper, Mejor juego difícil.

GTFO: Ganador: ELDEN RING, Victoria 3, Total War: WARHAMMER III, FIFA 23,

Mejor banda sonora: Ganador: Final Fantasy VII Remake Intergrade, Metal: Hellsinger, Sonic Frontiers, Persona 5 Royal,Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+.

Juego excepcional con buena trama: Ganador: God of War, A Plague Tale Requiem, Uncharted: Legacy of Thieves, The Stanley Parable: Ultra Deluxe, Marvel’s, Spider-Man: Remastered.

Siéntate y relájate: Ganador: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, PowerWash Simulator, Disney Dreamlight Valley, Dorfromantik, Slime Rancher 2.

Mejor juego portátil: Ganador: Death Stranding Director’s Cut, Yu-Gi-oh! Master Duel, Vampire Survivors, Brotato, Marvel Snap.

Elden Ring se convirtió en el más ganador de la noche con la obtención de dos galardones, GTFO y al mejor videojuego del año, misma condecoración obtenida en los Game Awards 2022.