Conoce todos los detalles del nuevo evento 2023 Kickoff de LoL

Kickoff 2023 es el nuevo evento de League of Legends para dar el banderazo inicial para toda la escena completita en la grieta del invocador, más de 5 regiones luchando en una gala de 2 días, donde se celebrará la partida de la temporada clasificatoria y la temporada de LoL Esports.

Arranque de temporada 2023 | Esports | League of Legends

Este martes 10 y miércoles 11 de enero veremos lo mejor de cada región, mostrando a sus mejores competidores del año pasado para seguirles la pista en esta nueva era, estos son las ligas que participarán LCS, LEC, LCK, LPL, LJL, CBLOL, LLA, PCS y la VCS.

Cabe mencionar que este nuevo evento reemplazará lo que era antes el All-Star, “El evento de Arranque de Temporada supondrá un merecido descanso para los jugadores profesionales y una nueva y emocionante plataforma para los fans” mencionan en su página oficial.

El formato Kickoff 2023

-Cada región enviara a sus jugadores a participar en el arranque de temporada, la alineación dependerá 100% de la liga.

-Las contiendas serán al mejor de 3.

-No abra limitantes en la selección de campeones por lo que podrán elegir cualquier campeón en la grieta.

-Una vez jugando con un campeón este no se podrá repetir, a excepción de la LPL ya que jugará más partidas.

-Cada uno de los equipos profesionales que representen al equipo ganador podrá crear un gesto con nuestros diseñadores para añadirlo a League of Legends.



Horarios de la Kickoff 2023

Martes, 10 de enero de 2023:

LCK: 03:00 - 07:00 (MX) / 04:00 - 08:00 (CO/PE) / 06:00 - 10:00 (CL/AR)

VCS: 07:00 - 10:00 (MX) / 08:00 - 11:00 (CO/PE) / 10:00 - 13:00 (CL/AR)

CBLOL: 10:00 - 13:00 (MX) / 11:00 - 14:00 (CO/PE) / 13:00 - 16:00 (CL/AR)

LCS: 13:00 - 16:00 (MX) / 14:00 - 17:00 (CO/PE) / 16:00 - 19:00 (CL/AR)

Miércoles 11 de enero de 2023

LJL: 01:00 - 04:00 (MX) / 02:00 - 05:00 (CO/PE) / 04:00 - 07:00 (CL/AR)



LPL: 04:00 - 07:00 (MX) / 05:00 - 08:00 (CO/PE) / 07:00 - 10:00 (CL/AR)

PCS: 07:00 - 10:00 (MX) / 08:00 - 11:00 (CO/PE) / 10:00 - 13:00 (CL/AR)

LEC: 10:00 - 13:00 (MX) / 11:00 - 14:00 (CO/PE) / 13:00 - 16:00 (CL/AR)

LLA: 13:00 - 16:00 (MX) / 14:00 - 17:00 (CO/PE) / 16:00 - 19:00 (CL/AR)