Conoce los diferentes multiversos de Thor en este top 10

Thor es el dios del trueno y la fuerza y ha servido para muchos como una gran referencia para los videojuegos y películas, cada una desde un punto de vista completamente diferentes, es uno de los dioses nórdicos más conocidos gracias al mundo cinematográfico de Marvel pero sin duda alguna te van a gustar estas versiones.

Conoce las 10 versiones diferentes de Thor, desde el más güero hasta el más pelirrojo, el mundo nórdico es fascinante así que te recomendamos ver o jugar algunos de los siguientes títulos.

Anime: Record Of Ragnarok

Videojuego: Assassins Creed Valhala, God Of War, Marvel vs Capcom, Marvel,s Avenger, Smite, Thor : War of Tapnarok.

Películas de Marvel: Thor, Thor; Un mundo oscuro, Thor Ragnarok, Thor Amor y Trueno.

Canción: Destripando la historia

Caricatura: El poderoso Thor (1966)

