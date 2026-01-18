Conoce a estas 6 luchadoras de WWE con raíces mexicanas

Con la novedad de que Regina Tarin está en medio de las pruebas de WWE, se hizo eco alrededor de la presencia latina y específicamente de la azteca en los grandes escenarios de la empresa. Por eso vale la pena hablar de estas 6 luchadoras con raíces mexicanas que han hecho y están haciendo su camino en el wrestling estadounidense.

¿Quiénes son las 6 luchadoras con raíces mexicanas que pelearon en WWE?

Aunque hay grandes nombres de luchadores mexicanos o con raíces aztecas que incluso son leyendas de WWE, en el caso de las mujeres cuesta un poco más recordarlas. Por eso, este artículo servirá para refrescar la memoria de los aficionados.

Melina

Empezando con todo este recopilatorio, Melina es considerada una de las mejores luchadoras - o al menos con más impacto - de la era de los 2000… cuando aún se denominaba Divas a las mujeres en WWE. Ella nació en Los Ángeles, pero sus padres son completamente mexicanos, por ello el apellido de Pérez.

Raquel Rodríguez

El caso de Raquel es de los más conocidos por el público en pleno 2026, pues está en una disputa directa por el título de Stephanie Vaquer. Victoria González tiene relación con México por el lado de su abuelo paterno, oriundo de Monterrey.

Las hermanas Bella

Ellas son más conocidas en el entorno general, pues aunque siguen algo vigentes en la escena actual, estuvieron en su mejor momento en los años 2000. Sin embargo, Nikki y Brie se apellidan García, esto por culpa de su padre John García. Este hombre tiene ascendencia mexicana.

Roxanne Pérez

En más de la actualidad en WWE, Roxanne (nombre real… Carla González) es uno de los talentos más prometedores, pues a sus 24 años ya pisó las lonas de los segundos planos y hoy está haciendo su gran historia en los grandes escenarios. Allí la conexión con México se da gracias a que su madre nació en suelo azteca.

Bayley

Y probablemente muchos no lo sabían, pero el nombre de esta luchadora es Pamela Rose Martínez, por ello se entiende que su papá es de ascendencia mexicana. Ante eso, este es el caso más interesante… pues del resto se conoce de manera más abierta su injerencia latina.