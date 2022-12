Conoce a todos los ganadores en el Juego del Año 2022 de PlayStation

PlayStation ha creado una especie de premios donde solo la comunidad podía votar y elegir a su favorito, en total fueron 16 secciones y en cada uno se premió a los 3 mejores juegos con un trofeo virtual de oro, plata y bronce, aquí te dejamos a todos los ganadores.

Mejor perosnaje Nuevo

1-Cat: Stray

2-Odin: God of War Ragnarök

3-Melani: Elden Ring

Mejor Historia

1-The Last of Us Part I



2-Elden Ring

3-Horizon Forbidden West

Mejor aprovechamiento gráfico

1-Horizon Forbidden West

2-Elden Ring

3-Call of Duty Modern Warfare II





Mejor dirección de arte

1-Elden Ring

2-Horizon Forbidden West

3-Stray

Mejor diseño de audio

1-Elden Ring

2-Call of Duty: Modern Warfare II

3-God of War Ragnarök

Mejor banda sonora del año

1-Elden Ring

2-The Last of Us Part I

3-Horizon Forbidden West

Mejores funciones de accesibilidad

1-The Last of Us Part I

2-Horizon Forbidden West

3-FIFA 23

Mejor uso del DualSense

1-Horizon Forbidden West

2-Call of Duty: Modern Warfare II

3-Stray

Mejor experiencia multijugador

1-Overwatch 2

2-FIFA 23

3-Gran Turismo 7

Mejor juego en curso

1-Fortnite

2-Final Fantasy XIV

3-Fall Guys

Mejor juego deportivo

1-FIFA 23

2-NBA 2K23

3-F1 22

Mejor juego independiente del año

1-Sifu

2-Cult of the Lamb

3-Inscryption

Mejor relancamiento

1-Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

2-Life is Strange Remastered Collection

3-Stanley Parable: Ultra Deluxe

Mejor juego de PS4 del año

1-Elden Ring

2-Horizon Forbidden West

3-Stray

Mejor juego de PS5 del año

1-Elden Ring

2-Horizon Forbidden West

3-Stray

Juego de PlayStation más esperado de 2023 y más allá

Resident Evil 4

Marvel’s Wolverine

Assassin’s Creed Mirage

