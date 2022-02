Conoce los juegos más esperados de marzo

Este año estará repleto de videojuegos nuevos, conoce las fechas de cada uno de los títulos y para que plataformas saldrán, enero y febrero comenzaron bastante fuertes, pero también sufrimos la tristeza de alguno que no lograron cumplir sus expectativas con la audiencia.

Dying Light 2 y Leyendas Pokémon: Arceus fueron dos grandes éxitos uno para todas las plataformas y el otro siendo un exclusivo de Nintendo Switch ahora llegan varias sorpresas para el mes de marzo y aquí te dejamos la lista.

Juegos de marzo

-ELEX II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 1 de marzo

-FAR: Changing Tides (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y XSX) - 1 de marzo

-Little Orpheus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 1 de marzo



-Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, Xbox One) - 1 de marzo

-Shadow Warrior 3 (PC, PS4, Xbox One) - 1 de marzo

-Babylon’s Fall (PC, PS4, PS5) - 3 de marzo

-Hitman Sniper: The Shadows (Smartphones) - 3 de marzo

-Gran Turismo 7 (PS4, PS5) - 4 de marzo

-Triangle Strategy (Switch) - 4 de marzo

-SpellForce 3 Reforced (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 8 de marzo

-.hack//G.U. Last Recode (Switch) - 10 de marzo



-Chocobo GP (Switch) - 10 de marzo

-RPG Time: The -Shredders (XSX) - 17 de marzo

-Stranger of Paradise: Final Fanta Legend of Wright (PC, Xbox One, Xbox Series X/S) - 10 de marzo

-The Cruel King and the Great Hero (PS4, Switch) - 11 de marzo

-WWE 2K22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11 de marzo

-Grand Theft Auto V (PS5, Xbox Series X/S) - 15 de marzo

-Persona 4 Arena: Ultimax (PC, PS4, Switch) - 17 de marzo

-Tunic (PC, Xbox One, Xbox Series X/S) - 17 de marzo

-The Settlers (PC) - 17 de marzo

sy Origin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 18 de marzo

-Syberia: The World Before (PC) - 18 de marzo

-Rune Factory 5 (Switch) - 22 de marzo

-NORCO (PC) - 24 de marzo

-Ghostwire: Tokyo (PC, PS5) - 25 de marzo

-Kirby y la Tierra Olvidada (Switch) - 25 de marzo

¡Ya puedes reservar #Kirby y la tierra olvidada para #NintendoSwitch! Entra aquí y descubre qué te puedes llevar: https://t.co/A0FSEZ24c9 pic.twitter.com/7a0UgvHxOS — Nintendo España (@NintendoES) February 15, 2022

-Tiny Tina’s Wonderlands (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25 de marzo

-Crusader Kings 3 (PS5, Xbox Series X/S) - 29 de marzo

-Starship Troopers: Terran Command (PC) - 31 de marzo

-Weird West (PC, PS4, Xbox One) - 31 de marzo

Sin duda alguna uno de los juegos que más se espera es el de Kirby y la Tierra Olvidada los fanáticos y nuevos usuarios esperan grandes cosas de este videojuego, no olvides en seguir todas nuestras redes sociales de Azteca Esports para mantenerte al pendiente de todo lo que pasa en el mundo geek y lo mejor de los deportes electrónicos.