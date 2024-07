Conoce la razón por la que no habrá partidos de futbol mexicano este domingo

Este fin de semana se jugará la Jornada 2 del Apertura 2024, una fecha que será atípica para el balompié azteca ya que no tendrá partidos el día domingo por algunas razones en específico que aquí vamos a repasar.

Es toda una tradición que el futbol mexicano mínimo tenga uno o dos partidos en domingo; sin embargo, este fin de semana será diferente y no contará con partidos dominicales. Habrá cuatro partidos el viernes 12 de julio y cinco el sábado 13.

¿La razón por la que no habrá juegos de futbol mexicano el domingo?

Las razones para que no haya partido este domingo es porque habrá tanto final en la Eurocopa como en la Copa América, además que se jugará la primera jornada doble del torneo la próxima semana y comenzará el martes, por lo que los clubes decidieron tener un día más de descanso.

Los juegos de la Jornada 2 son el próximo viernes América vs Querétaro, Chivas vs Xolos de Tijuana, Atlas vs Tigres y Mazatlán en contra de Atlético de San Luis, mientras que el sábado León vs Pachuca, Necaxa vs Puebla, Toluca vs Juárez, Santos vs Pumas y Monterrey vs Cruz Azul.

Así sería la alineación de Cruz Azul con todos sus refuerzos

Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2024 ya con cinco incorporaciones oficiales, incluyendo al defensor y seleccionado mexicano, Jorge Sánchez, quien fue presentado este día en las instalaciones de La Noria y está bajo las órdenes de Martín Anselmi.

Jorge Sánchez se convierte en el quinto refuerzo de cara al siguiente torneo luego de las llegadas del griego Giorgos Giakoumakis, y los mexicanos, Andrés Montaño, Amaury García y Fernando Samano.

Con las incorporaciones que ha tenido el cuadro cementero se ha generado una expectativa importante entre los aficionados de la Máquina, pero ahora la pregunta es ¿cómo sería la alineación de Martín Anselmi con sus refuerzos?

Manteniendo el mismo esquema que usaba Martín Anselmi la campaña anterior, en el arco estaría el colombiano Kevín Mier y por delante de él en la línea de centrales Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Luis Romo para así dejar por las laterales a Jorge Sánchez e Ignacio Rivero.

En el medio campo, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez son inamovibles, así que será interesante saber en qué lugar colocará a Andrés Montaño y así dejar en los extremos a Rodolfo Rotonti tras la inminente salida de Uriel Antuna y como eje de ataque al griego Giorgos Giakoumakis.

Recordar que tienes como recambio al mismo Ángel Sepúlveda, Alexis Gutiérrez, Camilo Cándido y podrán tener a sus refuerzos ya en contra de Rayados de Monterrey.