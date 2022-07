Conoce todas las portadas de Grand Theft Auto (GTA)

Después de que Bloomberg anunciara que GTA 6 era una realidad y contaría con la presencia de una latina como personaje principal, dejo a los fanáticos emocionados y con ganas de más por eso aquí te dejamos todas las portadas de la saga principal de Rockstar.

Portadas de GTA

-Grand Theft Auto: La primera entrega salió en 1997 para PC, PlayStation y Game Boy Color.

-Grand Theft Auto 2: Las primeras entregas se caracterizaban por su vista cenital, el GTA 2 llego también para Sega Dreamcast.

-Grand Theft Auto III: El título toma lugar en Liberty City y es el primer videojuego en ser en 3D.

-Grand Theft Auto: Vice City: Uno de los juegos más amados por la comunidad.

-Grand Theft Auto San Andres: La entrega que revoluciono el modo de juego en GTA, se volvió uno de los clásico más aclamados de Rockstar.

-Grand Theft Auto IV: Fue lanzado en el 2008 y protagonizábamos a Niko Bellic un inmigrante ilegal veterano de la guerra de Bosnia.

-Grand Theft Auto V: Este juego nos situaba en 3 personajes muy diferentes que a lo largo de la historia poco a poco se iban entrelazando las narrativas.

-Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned: Un DLC de la cuarta entrega, ponte en los zapatos de Johnny Klebitz, un miembro importante de una pandilla de motociclistas.

-Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony: La {ultima expansión de GTA 4 donde todo toma un giro inesperado y una narrativa más seria, aquí tendremos las misiones más arriesgadas y divertidas.

-Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition: Este juego causo mucha controversia ya que los fanáticos esperaban con ansias el anuncio de un juego nuevo y no un remake de 3 de sus mejores juegos, no fue tan bien recibido como se esperaba.