Conoce lo más relevante presentado en el Ubisoft Forward

Ubisoft Forward es uno de los eventos que todo gamer amante de Assasins Creed espera, esta compañía es responsable de grandes videojuegos como Far Cry y sagas como Wath Dogs, el 12 de junio del 2023 presentaron títulos muy esperados y gamplays que dejaron a la comunidad emocionada, aquí te dejamos la lista de lo más relevante en la gala.

Todo lo presentado en el Ubisoft Forward

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora saldrá a la venta el 7 de diciembre de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (a través de Ubisoft Connect). Desarrollado por el estudio de Ubisoft Massive Entertainment, en colaboración con Disney y Lightstorm Entertainment de James Cameron, Avatar: Frontiers of Pandora permite a los jugadores hacerse pasar por un Na’vi que despierta en Pandora años después de haber sido secuestrado de niño y criado por una corporación militar conocida como la RDA. Convertido en un “extraño” en su propio lugar de nacimiento, ahora debe comprender la amenaza que supone la RDA para Pandora, reclamar su herencia ancestral y aprender lo que significa ser Na’vi.

Riders Republic

El lanzamiento de la nueva atracción será el 26 de septiembre, marcando así la llegada de un nuevo deporte a la inmersiva escena multideportiva de Republic, que ya contaba con varias opciones, desde el esquí al snowboard, pasando por el ciclismo o la BMX. En solitario o en modo multijugador, los jugadores podrán explorar otro de sus deportes favoritos para jugar y dominar. El nuevo contenido estará disponible en las plataformas Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5* y PC (a través de Ubisoft Store, Epic Games y Steam).

Just Dance 2024

Just Dance 2024, el próximo título de la serie líder de videojuegos musicales de todos los tiempos, saldrá a la venta el 24 de octubre para las consolas Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El juego traerá 40 nuevas canciones y universos que van desde éxitos de las listas de popularidad, así como clásicos y canciones originales.

The Division Resurgence

Tom Clancy’s The Division Resurgence, el nuevo juego de rol y acción en tercera persona gratuito de la serie The Division. El juego introducirá a los jugadores en una narrativa original y autoconclusiva ambientada en un vasto mapa de mundo abierto, en el que podrán recorrer libremente un espacio urbano extraordinariamente detallado. El juego también presenta una perspectiva única y sorprendente de los acontecimientos clave de The Division y The Division 2.

The Crew Motorfest

The Crew Motorfest se ambienta en uno de los lugares más impresionantes y asombrosos del planeta: la isla de O’ahu, en el archipiélago de Hawái. Este auténtico patio de recreo virtual permitirá a los jugadores conducir por las calles de la ciudad de Honolulu, explorar laderas volcánicas, exuberantes selvas tropicales, curvas tortuosas por carreteras de montaña o simplemente relajarse en una hermosa playa soleada. Solos o en equipo, los usuarios podrán recorrer toda la isla a bordo de cientos de vehículos legendarios en el mayor festival de este tipo.

Star Wars Outlaws

El título que ya todo muchos mencionan como el GTA del espacio, mostraron un gameplay extendido y luce espectacular, si eres gran de las guerras galácticas este es un título de Stra Wars de mundo abierto imperdible.