Conoce los últimos 10 títulos que ganaron el juego del año, GOTY

El Game Awards es uno de los ventos más esperados del año donde nos dan a conocer el GOTY, el videojuego del año, grandes joyas han sido premiadas a lo largo del año y esta vez se pone difícil la contienda ya que varios títulos se perfilan para esta gran coronación.

Este evento inicio en el 2014, llamado desde el 2003 hasta el 2013 como Spike VGA, conoce los últimos 10 juegos nombrados a lo mejor de los mejor del año por su jugabilidad, banda sonora he historia entrañable.

Videojuegos del año

-2021 Its Take Two: Un increíble título para dos personas que nos narra la historia de un matrimonio quebrado y tendrá que pasar por múltiples retos para volverse a enamorar.

-2020 The Last Of Us II: La saga continua de la mano de Ellie una de las pocas sobrevivientes a los eventos de la primera entrega, sobrevive a la infección y a los enemigos amardos.

-2019 Sekiro: Shadows Die Twice: Una joyita de videojuego donde tendrás que desenvainar tu espada en contra de los demonios más teminodos.

-2018 God Of War: Vuélvete el asesino de dioses con Kratos, una historia basada en la mitología griega.

-2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Uno de los mejores juegos de Nintendo Switch donde nos remontamos a los principios de Zelda.

-2016 Overwatch: El multijugador que se ganó el corazón de millones con sus modalidades de juego muy estrategicas.

-2015 The Witcher 3: Wild Hunt: La historia fue tan buena que hasta Netflix ya hizo la serie en live action y tuvo un gran éxito.

-2014 Dragon Age: Inquisition: Un juego de rol de acción que te transportará a tierras míticas llena de criaturas mágicas.

-2013 Grand Theft Auto V: Una de las mejores entregas de Rockstar Games, 3 historias donde al final convergen en una.

-2012 The Walking Dead: Toma las riendas de la historia y crea tu propio camino.