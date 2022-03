Las consecuencias de la entrada de Aubameyang a Toni Kroos

Madrid, España. El mediocampista alemán Toni Kroos declara la razón por la cual salió en el medio tiempo del encuentro entre Real Madrid y Barcelona donde los merengues fueron goleados 4-0 en el Santiago Bernabéu.

En el podcast que publica con su hermano ‘Simply Mal Luppen’, Toni Kroos señaló que su cambio al descanso del clásico se debió a la dura entrada de Pierre-Emerick Aubameyang, por la que le tuvieron que dar puntos de sutura en la tibia.

Fue una acción que provocó la protesta al árbitro de los jugadores del Real Madrid, la dura entrada de Aubameyang cuando el partido aún marchaba empate a cero, por la que pidieron la expulsión del delantero del Barcelona pero que quedó sin sanción alguna.

“Tenía una herida y me tuvieron que coser la tibia con tres puntos”, desveló el jugador alemán en su podcast. “Vi que estaba sangrando, pero realmente en el partido no lo noté", afirmó.

El centrocampista germano presenció la segunda mitad de un clásico “muy amargo” que dijo se decantó con el primer gol. “Después del 0-1 el partido fue en una sola dirección y fue decepcionante. Estuvimos muy débiles hasta el final”.

Toni Kroos confiesa que le tocó pasar el control antidoping junto al brasileño Vinícius Junior. “Además del resultado y de la herida, mi noche se completó cuando el médico me dijo que tenía control de dopaje. Me encontró con Piqué y Jordi Alba. No hablamos. Vinícius y yo éramos los perdedores y estaba deseando salir de allí".

Toni Kroos manda un mensaje positivo a los madridistas



Pese al duro resultado de 4-0 ante su acérrimo rival en el clásico del Santiago Bernabéu, Kroos mandó un mensaje de calma a los aficionados del Real Madrid y valoró de forma positiva la temporada, con dos meses por delante para pelear por un doblete ilusionante (Champions League y LaLiga).

“Tenemos que volver a levantar la cabeza. Todo el mundo habría firmado a inicio de temporada estar como estamos. La temporada ha sido muy buena hasta ahora, lo estamos haciendo muy bien y quedan dos meses en los que no podemos permitir que lo ocurrido nos cambie el rumbo. Tenemos muchas posibilidades de títulos”, finalizó.