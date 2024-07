Consejo Mundial de Boxeo, que preside Mauricio Sulaimán: EXPULSA A RYAN GARCIA

El Consejo Mundial de Boxeo, que preside Mauricio Sulaimán reaccionó a una nueva polémica en torno a Ryan García por lo que de manera inesperada y contundente, lo ha expulsado de todo lo relacionado al organismo.

Ryan García se ha caracterizado por generar polémica, y ser irreverente, aunque se conoce que ha sufrido de problemas mentales.

García, de 25 años de edad, ahora pudo haber discriminado y atacado a una raza y una religión, situación que ahora no le fue perdonada ni consentida por el organismo verde y oro que había pedido entender el caso de Ryan y ayudarlo en lugar de señalarlo.

El CMB, a través de Sulaimán , insiste en ayudar el peleador, pero por ahora el verdugo de Devin Haney, aunque la victoria ha pasado a NO CONTEST por haber dado positivo a una sustancia prohibida, queda cepillado del organismo verde y oro.

Te podría interesar: William Scull vuelve a levantar la voz en torno a un duelo contra Canelo Álvarez

Las palabras de Mauricio Sulaimán

“Ejerciendo mi autoridad como presidente del WBC, estoy expulsando a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización. Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan, ya que ha rechazado múltiples intentos de nuestra ayuda con la salud mental y el abuso de sustancias. Evaluación y tratamiento. Que Dios le guíe y le ayude”.

¿En qué estaría metido Ryan García?

La sospecha es que Ryan García es que los problemas mentales de Ryan García lo han superado, y pasando de tener ansiedad todo lo ha rebasado.

En cuanto a las sustancias, a Ryan se le ha visto tomar alcohol, pero especialmente tomar algún tipo de fármacos.

No se tiene claro si consume otro tipo de sustancias adictivas.

Te podría interesar: William Zepeda, este sábado 6 de julio por la pantalla de Box Azteca

Ryan García tirando a Devin Haney

Familia de Ryan García rompe el silencio y saca la cara por su hijo

Nuestro hijo ha hecho recientemente declaraciones que no se alinean con su verdadero carácter o creencias o de nuestra familia. Nuestra familia inequívocamente no apoya ninguna declaración que haya hecho con respecto a la raza o la religión - estas no reflejan quién es Ryan realmente y cómo fue criado. Los que conocen a Ryan pueden dar fe de este hecho. Ryan ha sido abierto acerca de su lucha constante con la salud mental a lo largo de los años y como familia nos hemos comprometido a asegurar y alentar que reciba la ayuda necesaria para navegar en este momento tan difícil y abordar tanto su bienestar inmediato como a largo plazo. Agradecemos el apoyo continuo, oraciones y compasión.