Construyen coloso mundialista de 115 mil lugares en Marruecos, el estadio que superará al Azteca y apunta a ser uno de los más grandes del mundo

Marruecos quiere pisar fuerte en el mundo del futbol y lo quiere hacer en todos los aspcetos, en el terreno de juego poco a poco se hace un nombre, sin embargo, fuera de éste también tiene planes muy potentes. El Grand Stade Hassan II es la joya que busca hacer el país africano de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2030 y convencer al mundo que este inmueble merece la final de la justa veraniega. Más de 100 mil aficionados, un diseño apegado al medio ambiente y una estructura que se basa en la cultura marroquí hace que sea muy complicado no verlo para el gran partido del Mundial 2030

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Tarik Oualalou, de Oualalou + Choi (despacho que lleva el proyecto) dio sus impresiones sobre el inmueble:''Se inspira en figuras antiguas y primordiales: el moussem, la tienda y el jardín, así como en la topografía y los paisajes de Marruecos. Es un espacio generoso, abierto al mundo y respetuoso con la naturaleza que protege'', mencionó el arquitecto.

Un inmueble de otro nivel

El Grand Stade Hassan II incluirá tres gradas compactas empinadas en cada extremo, cada una podrá albergar a 29 mil 500 aficionados, a lo largo de las gradas principales habrá cinco gradas VIP con capacidad para 12 mil personas, incluído un palco real para directivos y jefes de estado. Por sí fuera poco, a todos los asientos se les garantiza visibilidad total, algo que suena lógico, pero puede ser un problema al final del proyecto como lo que pasó en Búffalo con el Highmark Stadium de los Bills.

Para el final del proyecto y de la Copa Mundial de la FIFA 2030, el Grand Stade Hassan II albergará a dos equipos de Casablanca, Marruecos por lo que su uso después del certamen internacional es un hecho. Finalmente, se espera en los próximos meses que la FIFA dé a conocer al estadio que albergará la final del Mundial y aunque el coloso de 115 mil personas puja fuerte para quedarse con el partido, España mandará a la mesa a los renovados Camp Nou de Barcelona y el Santiago Bernabeu del Real Madrid.