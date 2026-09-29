Construyen gigante de 65 mil lugares con sillas retráctiles: el estadio que eliminará su pista olímpica, como la que tiene Ciudad Universitaria, casa de los Pumas

Nueva era para el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el inmueble sufrirá su más grande remodelación desde que se inauguró en 1986 y pinta para ser uno de los más modernos de Sudamérica. El famoso 'Super Metro' le dirá adiós a su pista olímpica, renovará sus asientos y pasará de albergar 40 mil espectadores a poco más de 70 mil personas en ciertos eventos.

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El alcalde de Barranquilla; Alejandro Char dio a conocer los detalles de las modificaciones que entraron a su recta final en el pasado julio de 2026: “Terminamos de colocar la última grada de la ampliación del supermetro. Pasamos de 43 mil sillas a 65 mil. En tan solo cinco meses, el estadio se parece cada vez más al sueño que imaginamos. Será un ‘Metro’ de 60.000 espectadores para ver fútbol, pero cuando vengan shows musicales, de carácter y de orden mundial, 75.000 espectadores podrán entrar al Metro, porque la cancha será una cancha híbrida”, destacó el funcionario público.

Modificaciones al Metropolitano de Barranquilla

Adiós a la pista olímpica

De 43 mil sillas a 65 mil

60 mil espectadores en futbol - 75 mil espectadores en conciertos

Cancha híbrida

Fachada por revelarse

Char destacó la gran sorpresa que tendrá el inmueble, el cual será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: “El estadio tendrá una fachada única. Eso es una sorpresa que nos hemos estado guardando en estos días. Va a ser una fachada que va a poner a vibrar al fútbol colombiano, al Junior, de día y de noche”., mencionó.

Finalmente, Teófilo Gutiérrez, delantero del Juniór se mostró muy emocionado por esta nueva etapa de su segunda casa: “Es un estadio de primer nivel. Me emocioné cuando lo vi porque aquí he vivido muchas cosas lindas con Junior y la Selección. Las grandes figuras cuando lo pisen se van a sentir muy felices”., comentó el ex futbolista de Cruz Azul.

Finalmente, se espera que las obras finalizen el próximo año, aunque su gran primera prueba será el sábado 21 de noviembre en el duelo por la Copa Sudamericana 2026.