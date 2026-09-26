Construyen nuevo estadio que será más alto que el Banorte, se estrenará en febrero de 2027 y tendrá más capacidad que el BBVA, Akron y el Jalisco

El nuevo Nissan Stadium, futura casa de los Tennessee Titans de la NFL, se inaugurará en febrero de 2027 y se perfila como una de las obras de infraestructura deportiva más imponentes de Estados Unidos. Con una inversión de 2.1 mil millones de dólares, el recinto destacará por su verticalidad al alcanzar una altura de 72 metros.

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A pesar de su colosal tamaño y su domo translúcido de última generación, la directiva de la franquicia optó por un aforo de 60,000 espectadores. Esta decisión arquitectónica prioriza el lujo y garantiza líneas de visión perfectas desde cualquier punto, en un recinto donde la totalidad de las butacas estarán acolchadas.

La altura del inmueble estadounidense contrasta drásticamente con la del Estadio Banorte. En el aspecto estructural, el recinto mexicano presenta un engaño visual. A diferencia de los 72 metros de elevación del nuevo gigante de la NFL, el inmueble de la Ciudad de México no es un rascacielos.

El secreto arquitectónico del antes llamado Estadio Azteca radica en que el terreno de juego se encuentra hundido 9.5 metros por debajo del nivel de la avenida. Tras excavar miles de toneladas de roca volcánica, la mayor parte del estadio quedó prácticamente enterrada, un diseño subterráneo que potencia la acústica y encierra la presión de los aficionados hacia la cancha.

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Aunque la capacidad de 60,000 asientos del nuevo estadio en Nashville resulta moderada para los estándares estadounidenses, la cifra es suficiente para superar a los recintos más modernos e icónicos de la Liga MX, excluyendo a los gigantes de la capital. El inmueble de los Titans tendrá mayor aforo que escenarios mundialistas como el Estadio Jalisco (55,020), el Estadio BBVA (53,500) en Monterrey y el Estadio Akron (49,850) en Guadalajara.

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