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Fútbol

Triple cartelera de Azteca Deportes este sábado: horarios y dónde ver las transmisiones GRATIS Y EN VIVO

La señal de Azteca 7 y las plataformas de Azteca Deportes presentarán una triple cartelera deportiva que iniciará por la tarde con el equipo tricolor, continuará con la actividad de la Liga BBVA MX y cerrará con Box Azteca

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|Crédito: Especial Azteca Deportes

Escrito por: Sebastian Cortés

TV Azteca trae para ti este sábado una triple cartelera deportiva que contempla el debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, actividad de la Liga BBVA MX y una cartelera de Box Azteca. Las tres transmisiones estarán disponibles gratis y en vivo en televisión abierta y medios digitales.

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México vs Colombia: El debut de Rafael Márquez en Baltimore

La jornada arrancará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) con el partido internacional entre la Selección Mexicana y el representativo de Colombia, celebrado en Baltimore. El encuentro marcará el inicio de la gestión de Rafael Márquez como director técnico del conjunto nacional.

El compromiso se podrá sintonizar en vivo y sin costo por televisión abierta a través de Canal 7, así como por la app de TV Azteca en vivo y el portal web oficial del Canal 7.

Ve en vivo y gratis el partido de México vs Colombia en el siguiente enlace: https://www.tvazteca.com/azteca7/azteca-7-especiales/envivo

Liga MX y Box Azteca

Tigres vs Puebla: Jornada 10 del Apertura 2026

La actividad continuará con el Apertura 2026. En el marco de la Jornada 10 de la Liga MX, la cual mantiene su desarrollo en paralelo a la Fecha FIFA, los Tigres de la UANL recibirán al Club Puebla en la cancha del Estadio Universitario. El partido está programado para dar inicio a las 21:10 horas.

Noches de Box Azteca: 'Popeye' Aguillón vs Adriano Sayu

Para concluir la programación deportiva, al término del cotejo de la Liga MX dará inicio la función de Noches de Box Azteca, donde "Popeye" Aguillón se enfrentará a Adriano Sayu.

Tanto el encuentro de la Liga MX como el combate de boxeo se transmitirán en vivo y gratis a través de la señal de Canal 7, la aplicación móvil y el sitio web de Azteca Deportes.

Ve la doble cartelera en vivo y gratis en el siguiente enlace: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/ligamx/envivo/

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