Qatar 2022: Mauricio Pochettino dice que “Mbappé es más inmaduro”

Ante la baja definitiva por lesión de Karim Benzema, el delantero del París Saint Germain, Kylian Mbappé asumirá en gran medida la responsabilidad del ataque de la Selección de Francia y por ende los focos de los aficionados dentro del debut de sus equipo en el Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con los momios en las diversas casas de apuestas el delantero francés se encuentra entre los favoritos para ganar la Bota de Oro en el Mundial de Qatar 2022, aunado al protagonismo que tendrá ante la baja de Benzema... su ex técnico del PSG Mauricio Pochettino habló sobre la actual forma de Mbappé.

Las palabras de Mauricio Pochettino sobre Kylian Mbappé

El técnico argentino Mauricio Pochettino se refirió sobre el actual momento que vive Kylian Mbappé con la Selección de Francia y quien será una de las principales figuras de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Mbappé es más inmaduro, pero es el único que ha ganado un mundial. Kylian es un animal, tiene carisma, te atrae, tiene calidad técnica”, aseguró Pochettino.

De igual manera, el ex técnico del PSG aseguró que a diferencia de Lionel Messi y Neymar Jr, el delantero galo no ha podido encontrarse a sí mismo y no tiene bien claro cuáles son realmente sus objetivos.

“Pero así como Leo y Ney saben lo que son y lo quieren, Kylian todavía necesita encontrarse a sí mismo. Debe averiguar de qué es capaz y qué es lo que más o menos le conviene”, dijo el ex manager del Paris Saint Germain.















Debut de Francia en la Copa del Mundo Qatar 2022

La Selección de Francia abrirá su participación en la Copa del Mundo de la FIFA ante el equipo de Australia por la actividad del Grupo D en el Estadio Al Janoub. Posteriormente, en la Jornada 2 se miden a Dinamarca en la cancha del Estadio 974, compromiso programado para el 26 de noviembre.

Para cerrar la Fase de Grupos, el conjunto de Didier Deschamps enfrenta a Túnez el día 30 en el Estadio Qatar Foundation.