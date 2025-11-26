¡Continúa el legado! Pacquiao Jr tendrá su debut profesional en California

Los reflectores en el mundo del boxeo apuntarán este sábado hacia California, donde debutará el prospecto filipino Emmanuel Pacquiao Jr, hijo del histórico y legendario Manny Pacquiao, quien a los 24 años y tras alistarse en una carrera amateur ha decidido comenzar una trayectoria.

Prácticamente toda la vida Pacquiao Jr ha estado ligado al deporte de los puños a ser hijo del Pacman; lleva muchos años entrenando y alistando este momento aunque no tenga la mínima necesidad de subirse a un ring a buscar pelea, sin embargo se lo ha tomado enserio y ha entrenador junto al también legendario Freddie Roach quien acompañó a su padre en sus más grandes batallas.

Día, rival y sede del debut de Emmanuel Pacquiao como profesional

El debut de Emmanuel Pacquiao en el boxeo profesional, sucederá el sábado 29 de noviembre en contra de Brendan Lally, un peleador oirundo de Chicago quien también está en su combate de debut, la cual sucederá a cuatro rounds y se celebrará en la división de los pesos ligeros.

El enfrentamiento tendrá lugar en la Pechanga Resorts & Casino de California, Estados Unidos y como parte de los promotores del enfrentamiento estará la compañía Manny Pacquiao Promotions, por lo que el debut de Pacquiao Jr además se verá acompañado por la empresa de su padre.

Este será un importante examen para el continuador de la leyenda, pues si bien no se espera que sea igual o mejor que Manny Pacquiao, sí existen expectativas de que esté a la altura y pueda escribir una historia digna.

Su primer pelea será a los 24 años de edad y en relación a su papá ha madurado bastante para ponerse los guantes, recordando que el verdugo de tantos peleadores vio su nacer en el boxeo profesional con tan solo 16 años.

