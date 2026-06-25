Corea del Sur quedó tercero: contra quién jugará 16avos tras la derrota ante Sudáfrica

Corea del Sur recibió un golpe fuerte en el cierre del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección asiática perdió 1-0 contra Sudáfrica y dejó escapar la posibilidad de clasificar de forma directa a la siguiente ronda. Con este resultado, los Bafana Bafana terminaron segundos y aseguraron su boleto a los 16avos de final, mientras que los surcoreanos quedaron en el tercer lugar.

El panorama para Corea del Sur todavía no está completamente cerrado. Al terminar con 3 puntos, deberá esperar el cierre de los otros grupos para saber si entra entre los ocho mejores terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este nuevo formato, clasifican los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

México se mantiene como líder del Grupo A tras vencer a Corea del Sur en el segundo juego de la fase de grupos de Copa Mundial de la FIFA 2026™ con gol de Romo|Crédito: @miseleccionmxEN

Corea del Sur quedó tercero del Grupo A tras perder con Sudáfrica

El Grupo A terminó con México como líder absoluto, luego de cerrar la Fase de Grupos con tres victorias y sin recibir goles. Sudáfrica quedó en el segundo lugar con 4 puntos, mientras que Corea del Sur finalizó tercera con 3 unidades. Chequia terminó última y quedó eliminada.

La derrota ante Sudáfrica cambió por completo el camino de Corea. Si hubiera ganado, se habría metido como segundo del grupo. Sin embargo, el gol sudafricano la mandó al tercer puesto y la dejó dependiendo de la tabla general de terceros.

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Contra quién jugaría Corea del Sur en 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Corea del Sur todavía no tiene rival confirmado para los 16avos de final. Todo dependerá de si logra avanzar como uno de los mejores terceros y de cómo se acomoden las combinaciones oficiales del cuadro.

En caso de clasificar, hay dos caminos principales para Corea del Sur por haber terminado tercera del Grupo A:



Podría enfrentar a Alemania , líder del Grupo E, en el cruce destinado al 1° del Grupo E vs un tercero de los grupos A/B/C/D/F.

, líder del Grupo E, en el cruce destinado al 1° del Grupo E vs un tercero de los grupos A/B/C/D/F. También podría cruzarse con el ganador del Grupo G (Egipto ahora mismo), ya que existe una llave para el 1° del Grupo G vs un tercero de los grupos A/E/H/I/J.

Por eso, el rival de Corea dependerá de qué terceros clasifiquen y cómo FIFA acomode esos lugares en el cuadro. La propia estructura del torneo contempla diferentes combinaciones para ubicar a los terceros en la ronda de 32 equipos.

Son Heung-min, una de las figuras de Corea del Sur|Mexsport

Qué necesita Corea del Sur para avanzar como mejor tercero

Corea del Sur necesita que su campaña de 3 puntos le alcance dentro de la tabla de terceros. El primer criterio para ordenar a esos equipos son los puntos obtenidos. Después entran otros factores como diferencia de goles y goles anotados, entre otros criterios de desempate.

El problema para Corea es que su margen quedó corto. Terminó con una victoria y dos derrotas, además de una diferencia de gol negativa. Por eso, su clasificación ya no depende de sí misma, sino de los resultados de los grupos que todavía no cierran.