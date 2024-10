¡Rompió el silencio! JJ Macías manda contundente mensaje tras ser operado en Estados Unidos

El Apertura 2024 de la Liga BBVA MX ha sido sumamente complicado para los Guerreros de Santos Laguna, ya que no han llegado los resultados esperados, sin embargo, uno de sus jugadores ha sufrido de una manera distinta, ya que las lesiones no lo han respetado.

Se trata de José Juan Macías, quien ha vuelto a lesionarse en varias ocasiones en el Ap 2024, aunque en esta ocasión ha requerido de una cirugía, la cual ya se practicó en los Estados Unidos y salió de manera positiva.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes de fuerza y buenos Deseos, la cirugía de mi menisco fue todo un éxito, mi tiempo de recuperación será de entre 3-5 semanas. Aprovecho para compartir un poco de mis últimos años en los cuales es bien sabido que no eh podido jugar principalmente por lesiones, y si claro que ha sido demasiado difícil y desafiante, pero en mí no ha quedado ni 1 esfuerzo a deber para poder estar en mi mejor forma física para jugar.”, comentó JJ Macías en la primera parte de su publicación en relación a la operación que le realizaron.

¿Cuántos minutos ha jugado JJ Macías en el Apertura 2024 con Santos?

En el Apertura 2024, José Juan Macías solo ha podido disputar 44 minutos, los cuales fueron en los únicos dos encuentros en donde tuvo acción, en ambos salió desde el banquillo de los Guerreros; los partidos fueron en las primeras jornadas del actual torneo.

“Los Tiempos de Dios son perfectos y lo último que muere es la Fe, seguiré dando lo mejor de mi hasta el final, hasta que la vida me diga que debo de tomar otro camino, pues amo al fútbol y amo la idea de poder salir adelante de esta situación y ser una inspiración de superación por no rendirme (porque tampoco busco ser ejemplo, quiero vivir mi vida), por tener paciencia, resiliencia, amor propio, disciplina y convicción por un sueño que tuve desde chiquito y el cual compartimos la mayoría de hombres y también cada vez más mujeres (ser futbolistas). En estos tiempos tan etimeros, llenos de ansiedad y poca salud/gestión emocional, me llena de ilusión mi propósito de conectar sobre todo con las nuevas generaciones y compartir un mensaje poderoso, quizá es esa la principal razón del porque no me rindo, los goles y trofeos solo son el medio, pero no el fin!, ojalá Dios me de la oportunidad de poder cumplir este propósito, y si no se puede igual seré feliz y estaré agradecido por todo lo que eh vivido en apenas 25 años de vida! Les mando un abrazo y nuevamente gracias a todos los que han estado apoyándome en todo momento!”, añadió en la segunda parte de su post en su cuenta personal de Instagram.

