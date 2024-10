¡CONTUNDENTE! El mensaje de Javier “Vasco” Aguirre a los aficionados de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ya se encuentra lista para medirse al Valencia de LaLiga en un partido amistoso que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, sin embargo, la venta de boletos para el duelo internacional no va segun lo esperado por los dirigentes de la FMF.

En conferencia de prensa se le preguntó a Javier “Vasco” Aguirre sobre la falta de apoyo al combinado azteca y su opinión respecto a una probable mala entrada en la el regresó de México a la ciudad poblana después de casi dos decadas.

Javier Aguirre revela que intentará darle minutos a todos los convocados

“Siempre he dicho que la gente es soberana, la afición a ella nos debemos, intentaremos revertir esta situación con el paso del tiempo, yo espero que la gente vuelva o se acerque, este con nosotros, tengo entendido que hace muchos años que no veníamos a Puebla, Guadalajara también la gente está muy entusiasmada, ojala mañana hagamos un buen partido para ir convenciendo a la gente de que somos un equipo en preparación, en formación, pero que tenemos muchas ganas”, comentó Javier “Vasco” Aguirre sobre el apoyo de la afición a la Selección Mexicana.

¿Por qué México jugará contra el Valencia?

Han surgido comentarios negativosa en relación al rival de México, ya que el Valencia atraviesa uno de sus peores momentos historicamente hablando, ya que se encuentra en puestos de descenso en el campeonato español, sin embargo, el combinado azteca tiene el problema de no tener rivales disponibles al no tener clasificación rumbo al próximo mundial a ellos ya tener boleto.

“Hay cosas que no controlas, yo intento controlar hacia dentro, el comportamiento de los jugadores, el orden, la disciplina, el plan de juego, intentar ver las debilidades del rival, que no nos hagan daño, eso es lo que a mí me compete, que la postura de México, Canadá y Estados Unidos es complicada, porque Nations League y eliminatorias mundialistas nos limitan muchísimo, a mí me encantaría hacer giras y jugar con los grandes, pero es complicado”, añadió Aguirre en relación al tener que enfrentar al Valencia en la Fecha FIFA.

