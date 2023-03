Los convocados por Diego Cocca que menos minutos tienen en sus clubes

Se acabaron las dudas, el director técnico, Diego Cocca dio a conocer su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana y con una lista de 34 jugadores, el estratega nacional comienza su historia con los compromisos de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Las principales razones por las que Diego Cocca convocó a tantos jugadores para dos partidos es para cuidar el desgaste de los futbolistas, principalmente los de Europa que tendrían que hacer un viaje de más de 10 horas y luego trasladarse a Surinam, por lo que en el primer partido sólo viajarán 23 jugadores y el resto se quedará en la ciudad de México a trabajar de cara al duelo frente a Jamaica.

No es una lista definitiva dice Diego Cocca

“En principio confirmar es una lista de 34 porque creemos conveniente para no desgastar tanto a los jugadores y entendiendo que es mi primera lista que me conozcan conocerlos y eso me va a ayudar mucho”, mencionó Diego Cocca en conferencia de prensa.

De la lista de 34 jugadores, ¿cuáles son los que suman menos minutos con sus clubes en la actual campaña? Hay dos defensores y dos delanteros que están en este rubro y se trata de Jorge Sánchez, Julián Araujo, Raúl Jiménez y Diego Lainez, aunque todos por diferentes circunstancias.

Jorge Sánchez ha tenido complicaciones para ganarse un puesto titular desde que llegó al Ajax de Países Bajos y con 688 minutos jugados en 21 partidos, Jorge Sánchez a penas suma el 32% de actividad en su club.

Julián Araujo acaba de firmar con el Barcelona y aunque su contrato indica que primero jugará en el Barcelona B, el defensor mexicano aún no suma minutos en la institución azulgrana por lo que tendrá que aprovechar las primeras oportunidades que le den en el “Viejo Continente”.

Raúl Jiménez es el atacante que menos minutos suma en su club comparado con Henry Martín, Santiago Giménez o Roberto de la Rosa. El delantero del Wolves suma tan sólo 826 minutos en 15 partidos, con un 20 % de actividad este torneo.

Otro caso similar es el de Diego Lainez quien llegó a Tigres este torneo y tiene solamente 598 minutos en 18 partidos jugados con un 18 % de actividad.

