El entrenador de Chequia no le teme a México: “No han ganado ante nosotros”

La actividad del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó sus primeras conclusiones luego de las victorias de México sobre Sudáfrica y de Corea del Sur frente a Chequia. Con los asiáticos y los mexicanos igualados con tres puntos, la segunda jornada podría comenzar a definir el rumbo del sector, especialmente porque el próximo duelo entre ambos aparece como uno de los más importantes de toda la fase de grupos.

Sin embargo, en Chequia no parecen estar intimidados por la condición de anfitrión del conjunto dirigido por Javier Aguirre. Tras la derrota sufrida en Guadalajara frente a Corea del Sur, el entrenador Miroslav Koubek analizó el panorama del grupo y dejó una declaración que rápidamente llamó la atención al referirse al próximo compromiso contra la Selección Mexicana.

El DT de la selección de Chequia habló sobre las expectativas para enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Instagram: República Checa

Chequia considera que México será su rival más complicado

Durante la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Corea del Sur, Koubek reconoció que el encuentro frente a México será el desafío más exigente de la fase de grupos. El estratega señaló que el factor local y las condiciones de altura representan una ventaja importante para el combinado mexicano, aunque dejó claro que su equipo no llegará derrotado de antemano.

"Antes del torneo sabíamos que las condiciones para México iban a ser excelentes. Además, estaba el tema de la altitud y por ello cada partido es difícil y el partido ante México será el más difícil de todos. Aunque sean los favoritos, no han ganado ante nosotros", afirmó el entrenador checo.

Las palabras del técnico cobran relevancia porque México y Chequia se han enfrentado en varias ocasiones a lo largo de la historia y el conjunto europeo presume un historial favorable. Ahora buscará mantener esa tendencia cuando ambos equipos se encuentren el próximo 24 de junio en la tercera jornada del Grupo A.

Corea del Sur también pone la mira en México

Por otro lado, el seleccionador de Corea del Sur, Myung-Bo Hong, reconoció que enfrentar al anfitrión representa un reto especial. El técnico destacó la pasión de la afición mexicana y aseguró que el ambiente generado por los seguidores puede convertirse en un factor de presión para cualquier rival.

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El duelo entre México y Corea del Sur está programado para el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, encuentro que podría definir al líder del Grupo A. Tanto mexicanos como surcoreanos llegan con tres puntos tras la primera jornada, por lo que una victoria acercaría considerablemente al ganador a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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