¡REGRESA UNA FIGURA! La convocatoria del Barcelona para enfrentar al Inter en las Semifinales de la Champions League

Este lunes 5 de mayo del 2025, el conjunto del Barcelona dio a conocer a través de sus redes sociales la convocatoria del equipo para el partido de vuelta de las Semifinales de la Champions League.

Un encuentro clave ante el Inter en el que ambos clubes llegan con el objetivo de poder llevarse la victoria.

Hansi Flick sorprendió con su convocatoria de 23 jugadores en la que se tiene el regreso de un delantero clave que el equipo ha extrañado en los últimos encuentros por su habilidad de retener el balón, su experiencia y liderazgo.

Se trata del atacante Robert Lewandowski que recibió el alta médica tras una lesión muscular. Aunque, el equipo también tendrá las bajas de Alejandro Balde, Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Pablo Torre, Marc Casadó y Marc Bernal.

Porteros: Wojciech Szczesny, Iñaki Peña y Ander Astralaga

Defensas: Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Eric García, Gerard Martín, Andreas Christensen, Héctor Fort, Landry

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo,

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Pau Víctor y Noah Darvich

🚨 Hansi Flick’s squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 5, 2025