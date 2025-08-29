Nicolás Larcamón predice “partidazo” entre Chivas y Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su compromiso de fin de semana en contra del Guadalajara y aunque es un partido que por los números podría parecer disparejo entre Cruz Azul que está en el tercer lugar y las Chivas que en estos momentos son el número 16 de la tabla general; sin embargo el director técnico celeste aseguró que por los estilos que manejan ambos técnicos será un “partidazo”.

“Un partidazo, un muy lindo partido de fútbol, un partido abierto, con dos equipos que van a salir a jugar de manera ofensiva, de manera propositiva, disputándose mucho todos los sectores de la cancha, la pelota, tal cual bien, vos decís, es uno de los equipos que ha obtenido menos de lo que ha merecido en cuanto a producción, y tiene que ver con que ha sido mucho partido ambicioso, ha saltado a ser protagonista, y bueno, y en esa puja que visualizo de cara al sábado, sabemos bien de que son partidos que nos gustan, son partidos que disfrutamos no solamente de prepararlo, sino de afrontarlo y competirlos, y sé que va a ser, como digo, una muy buena oportunidad para nosotros, con el deseo, con la ilusión y con la ambición de ganar ese partido y seguir construyendo, seguir construyendo, y en el afán de seguir consolidando muchas cosas que son importantes en nuestra interna, en nuestro inicio de proceso y muchas de las cosas que pretendemos seguir consolidando, así que, como digo, para los espectadores del buen fútbol yo creo que va a ser un gran partido y con el deseo que no se encuentre vencedores al término”, mencionó Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

Larcamón elogió lo hecho por Milito

Por otro lado, también destacó los destellos que ha mostrado Chivas tanto en el inicio del Apertura 2025 como en la Leagues Cup y mencionó que el tapatío es uno de los rivales más complicados en el futbol mexicano.

“En el análisis que yo hago, creo que son uno de esos equipos que primeramente, quizás la ubicación en la tabla que tiene también responde a que tiene un partido menos que que el resto de los equipos. Para mí es un equipo que ha competido muy bien, que indudablemente con aspectos que no ha hecho bien, y no le han posibilitado sumar y posicionarse en los lugares que aspira la institución, que aspira al entrenador, un entrenador que conozco muy bien. Para mí Chivas es uno de los rivales más exigentes que podemos afrontar y más para lo que viene viviendo y la necesidad imperiosa que tiene de obtener un resultado, por lo cual nosotros en esa preparación fuimos muy claros y muy tajantes con el plantel, con el equipo, con los jugadores, para entender muy bien que las exigencias van a estar a tope, muy en similitud de lo que fue el partido pasado contra contra el mismísimo campeón de liga”, puntualizó Larcamón.

