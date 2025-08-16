ÚLTIMA HORA: Chicharito es baja de Chivas durante la Jornada 5 del Apertura 2025

Este viernes 15 de agosto del 2025, el conjunto de Chivas dio a conocer su convocatoria para el partido de la Jornada 5 ante FC Juárez y nuevamente Javier Hernández ‘Chicharito’ es baja.

El encuentro se disputará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio AKRON y el rebaño tendrá la ausencia de ‘Chichatiro’, motivo que ha provocado el enojo de la afición ya que el delantero no ha rendido de gran favor.

Los convocados de Chivas vs Juárez

Para enfrentar a los Bravos, Gabriel Milito convocó a 21 futbolistas, con los que buscará llevarse la victoria en un partido que parece clave para los dos equipos.

Los jugadores que terminó convocando son:



Raúl Rangel

Oscar Whalley

Alan Mozo

Bryan González

Richard Ledezma

José Castillo

Diego Campillo

Daniel Aguirre

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Luis Romo

Erick Gutiérrez

Rubén González

Yael Padilla

Efraín Álvarez

Cade Cowell

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Alan Pulido

Armando González

Así llegan Chivas y Juárez

Ambos equipos llegan necesitados de puntos, ubicados en la parte baja de la tabla, con Chivas en el puesto 13 con 3 unidades y Juárez en el 17 con solo dos con dos empates. Los dos estan necesitados de poder llevarse la victoria.

Chivas, dirigidas por Gabriel Milito, buscan recuperar la confianza tras una derrota por 1-0 ante Santos Laguna. A pesar de mostrar un estilo de juego en construcción, el Rebaño ha carecido de contundencia, con jugadores como Alan Pulido y Roberto Alvarado fuera de ritmo.

Por su parte, Juárez, bajo el mando de Martín Varini, aún no conoce la victoria, con dos empates ante América y Tijuana y dos derrotas ante Tigres y Toluca.

El rebaño llega como favorito para llevarse la victoria, por lo que tendrán una tarea que cumplir en casa, con el apoyo de su afición.

