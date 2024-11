¡Sin Georgios y el “Toro”! La convocatoria de Cruz Azul vs Santos | Jornada 15 Apertura 2024

Este sábado 2 de noviembre del 2024, continúa la actividad de la jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los encuentros que se van a disputar son: Atlético de San Luis vs Puebla, Toluca vs León, Chivas vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y el Cruz Azul vs Santos.

El conjunto de la Máquina se enfrentará a Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes con el objetivo de llevarse la victoria para pelear por el récord de puntos conseguidos en un torneo. El encuentro será en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Resumen Mazatlán 0-5 América | Jornada 15, Apertura 2024

La convocatoria de Cruz Azul vs Santos

Martín Anselmi no pudo contar con algunos jugadores que han sido clave en varios encuentros como Georgios Giakoumakis y la ausencia de el “Toro” Fernández que terminó sufriendo una lesión ante Pumas.

Los jugadores que podrán tener minutos son: Gudiño, Mier, Sánchez, Ditta, Lira, Candido, Rivero, Rubio, Romo, Piovi, Montaño, Gutiérrez, Garcia, Rodríguez, Morales, Garcia, Valdivia, Sepulveda, Rotondi, Gamboa y Levy.

Resumen Al-Nassr 1-1 Al-Hilal | Jornada 9 | Liga Saudí

