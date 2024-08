Los jugadores convocados por Mazatlán para los Octavos de Final ante Cruz Azul | Leagues Cup 2024

Este martes 13 de agosto del 2024 continúa la actividad de los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024. Los partidos que se van a disputar hoy son: América vs St. Louis City, Toluca vs Colorado Rapids, San Jose Earthquakes vs Los Angeles, Cincinnati vs Philadelphia Union, Mazatlán vs Cruz Azul, Tigres vs New York City e Inter Miami vs Columbus Crew.

Uno de los juegos más llamativos del día es el de Mazatlán vs Cruz Azul. El encuentro será en punto de las 18 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Audi Field.

¡Estás extraviados! A Chivas se le olvidó ser un equipo Grande

Te puede interesar: Ver GRATIS Cruz Azul vs Mazatlán EN VIVO Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

La convocatoria de Mazatlán

El conjunto de Mazatlán, dio a conocer a la lista de jugadores convocados para su partido ante Cruz Azul. Un total de 25 jugadores son los que tendrá disponibles Víctor Manuel Vicetich.

Convocados: Daniel Gutiérrez, Alonso Escoboza, Gustavo Sánchez, Eduardo Torres, Jair Díaz, Lucas, Merolla, Facundo Almada, Ramiro Árciga, Roberto Merá, Jordan Sierra, Luis Amarilla, Raúl Camacho, Josue Colmán, Ventura Alvarado, Brian Rubio, Omar Moreno, Yoel Bárcenas, Christian García, Salvador Rodríguez, Ángel Saavedra, Hugo González, Brian Betancourt, Bryan Colula, Ramiro Franco y Joaquín Esquivel.

¡Todos juntos! Esta es la tripulación completa para los 8vos de final de la @LeaguesCup . #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/cF35DfxSDu — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) August 13, 2024

Podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis a través de las pantallas de Azteca Siete del encuentro. Contará con el análisis y la narración de Carlos “Warrior” Guerrero, Luis García, Zague, Álvaro López Sordo y Omar Villarreal.

Te puede interesar: Inteligencia Artificial predice al ganador del partido de Columbus vs Inter Miami de la Leagues Cup 2024