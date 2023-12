¡Oficial! La convocatoria de la Selección Mexicana vs Colombia | Partido Amistoso

Lista la convocatoria de Jaime Lozano. La Selección Mexicana se medirá ante Colombia, este sábado 16 de diciembre, en el Memorial Coliseum, en Los Angeles, Estados Unidos, duelo amistoso, con el que cierra el representativo nacional la actividad en el 2023.

Cabe mencionar que al ser un encuentro de caracter amistoso, y no ser Fecha FIFA, el ‘Jimmy’ no puede llamar a futbolistas que militen en Europa, o que estén en la Final del Futbol Mexicano, lo que significa que no hay jugadores de América y Tigres para este duelo.

Los convocados de la Selección Mexicana contra Colombia

Porteros: Julio González, Antonio Rodríguez.

Defensas: Alexis Peña, Brian García, Jesús Orozco, Luis Olivas, Omar Campos, Rafael Fernández, Ricardo Chávez, Rodrigo Huescas.

Medios: Alfonso González, Andrés Montaño, Erik Lira, Dieter Villalpando, Jordi Cortizo, Juan Domíguez, Omar Govea, Rodrigo López.

Delanteros: Bryan González, César Huerta, Edgar López y Guillermo Martínez.

TV Azteca transmitirá el México vs Colombia | Partido Amistoso

en punto de las 6:00 PM (tiempo del centro de México)

Este duelo cerrará el 2023 para Jaime Lozano y sus pupilos, de cara un 2024 con mucha actividad, pues en marzo jugarán el Final Four de la Nations League, primero la Semifinal contra Panamá el 21 de dicho mes. El 24 será la Final o el tercer lugar, dependiendo que pase contra los centro americanos, ante Estados Unidos o Jamaica que están del otro lado de la llave. Todos los partidos serán en Dallas.

En junio y julio la cita también es en Estados Unidos, pero será en la Copa América, donde México se medirá en la Fase de Grupos ante Jamaica el 22 del sexto mes del año; el 26 a Venezuela y el 30 contra Ecuador.