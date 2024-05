David Medrano adelanta la convocatoria de México para la Copa América

La Selección Mexicana de Jaime Lozano ya piensa en la Copa América y David Medrano, de Azteca Deportes, adelantó la posible convocatoria del cuadro nacional para la competición por selecciones más antigua del mundo. El representativo nacional está en deuda con la afición después de una decepcionante actuación en la Nations League, donde cayeron en la final frente a los Estados Unidos, equipo que les ha tomado la medida en el pasado lustro.

El torneo da arranque el próximo mes y México está ubicado en el Grupo B, compartiendo sector con Ecuador, Jamaica y Venezuela, tres equipos que sobre el papel se prestan para que el equipo de Lozano busque el pase, incluso como primero. Antes de los duelos oficiales tendrán la oportunidad de jugar algunos amistosos para entrar en calor, incluido duelazo frente a Brasil en el Kyle Field de la Texas A&M University, donde se intentará establecer un récord de asistencia.

Aunque es una realidad que las opciones para el técnico del representativo no sobran, no deja de ser llamativo que muchos de los hombres ‘de siempre’ vuelven a hacerse presentes en la posible lista. Sucede que muchos no han tenido meses productivos y de cualquier forma pintan para ocupar uno de los puestos rumbo a los Estados Unidos.

Desde hace tiempo se ha pedido un cambio generacional que no se ha dado a la velocidad que muchos quisieran, sobre todo considerando que en cuestión de dos años la Copa del Mundo se jugará, parcialmente, en territorio nacional. De hecho, la inauguración del certamen volverá a ser en el histórico Estadio Azteca. Aunque es pronto para saberlo, un a mala actuación en la Copa América podría costarle el puesto al ‘Jimmy'.

Así sería la convocatoria de la Selección Mexicana para Copa América

Con algunos nombres todavía por definirse, David Medrano ha adelantado muchos de los nombres que veríamos en la convocatoria de Jaime Lozano en Copa América. Aunque originalmente se contemplaba a Guillermo Ochoa en el marco, toda parece indicar que el veterano se ha bajado del torneo.

Destaca la presencia en la lateral de Jorge Sánchez y la ausencia de Alan Mozo. La delantera sería encabezada por Santiago Giménez y el medio campo por Edson Álvarez.

QUEDAN POCOS LUGARES

Jaime Lozano tiene pocas dudas de cara a la Copa América 2024. pic.twitter.com/MdL0JrtZw2 — david medrano felix (@medranoazteca) May 9, 2024

