Argentina moverá una pieza en busca de la victoria ante Uruguay

Argentina tendrá, mañana en Brasilia, su segunda participación en la Copa América de Brasil. El rival será la selección nacional de Uruguay, en un duelo que significará el debut del cuadro del Maestro Tabárez en el torneo. Y todo parece indicar que Lionel Scaloni no repetirá al equipo que debutó con empate ante Chile.

La novedad, y buena noticia, en el entrenamiento de hoy es que Cristian Romero volvió a trabajar a la par de sus compañeros y se perfila para ser titular. El defensor central del Atalanta, que viene de ser elegido el mejor zaguero de la Serie A, debutó con la albiceleste en la pasada doble fecha eliminatoria y de inmediato le lleno el ojo a su entrenador y al periodismo.



El apodado Cuti, tuvo su bautizo con la camiseta nacional ante Chile en el camino rumbo a Catar 2022 y, unos días después ante Colombia, anotó su primer gol como seleccionado nacional con un sólido cabezazo. Tras ese juego, el central presentó molestias musculares y por ello no pudo jugar contra los andinos en el debut de la Copa América.

Ahora, ya con Romero en condiciones de jugar, el apuntado para salir del once inicial es Lucas Martínez Quarta. El ex de River, y actual jugador de la Fiorentina, no tuvo una presentación sobresaliente en el duelo inaugural del certamen. Por eso, la imagen dejada por Romero en sus primeros minutos con la camiseta albiceleste toma más fuerza y es casi un hecho que será titular.

Ángel Di María podría ser títular

Por otro lado, Nicolás González provocó un susto en el predio de Ezeiza (Argentina entrena en su predio y viaja antes de cada partido a Brasil para estar el menor tiempo posible en territorio brasileño), y es que el jugador del Stuttgart abandonó el ensayo táctico de ayer, todo debido a una fatiga muscular. Pero hoy, el hombre que ocupa la banda izquierda entrenó a la par del grupo.

En dado caso de que algo cambie con respecto a la situación de González, sería Ángel Di María quien tome el lugar del polifuncional jugador del Stuttgart.