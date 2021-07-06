Conoce a los rivales de México en la Copa Oro 2021

La Copa Oro ya tiene a todos sus invitados a la Fase de Grupos. Este martes culminó la ronda preliminar, y la Selección Mexicana ya tiene rival para su debut en el AT&T Stadium.

El torneo de Concacaf dará inicio el próximo sábado 10 de julio y el equipo dirigido por Gerardo Martino hará su presentación frente a Trinidad y Tobago a las 21:00 horas, rival que dejó en el camino a Montserrat y Guayana Francesa en las rondas preliminares para acceder a la Fase de Grupos.

|Selección Mexicana

La última ocasión en la que México jugó ante el conjunto caribeño fue en octubre de 2019. El Tri se llevó la victoria 2-0 en un amistoso internacional.

Luego de su debut en la Copa Oro, la Selección Azteca se medirá a Curazao el día martes 13 a las 20:30 horas en el Estadio Cotton Bowl, misma cancha en la que cerrará la primera etapa de la competencia el 18 de julio contra El Salvador a las nueve de la noche.

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TV Azteca Deportes transmitirá la Copa Oro en vivo

La participación de la Selección Mexicana en la máxima competencia a nivel de selecciones de Concacaf está en Azteca Deportes. Recuerda que la Copa Oro la podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de cuatro encuentros más de manera exclusiva por medio del sitio de TV Azteca Deportes y nuestra aplicación.

México llega como defensor del títlulo tras haber conquistado la Copa Oro en 2019, edición en la que levantó el trofeo por undécima vez. En dicho torneo, la Selección Azteca derrotó a Estados Unidos y sumó un título más a sus vitrinas. Además fue la quinta ocasión en la que la que el combinado mexicano venció a Estados Unidos en la Gran Final.

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