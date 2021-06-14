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Fútbol

Argentina vs Chile cobertura en vivo | Copa América

La Selección Argentina debuta en la Copa América ante Chile. Intentarán comenzar su camino en la justa veraniega con una victoria ante su más reciente verdugo.

Messi con Argentina

Escrito por: Azteca Deportes

Argentina comienza su camino en la Copa América ante Chile, escuadra que ha logrado neutralizarlos en dos finales consecutivas. ¿Podrá Lionel Messi guiar a su país a un título colectivo?

Lionel Messi ratificó este domingo que su "mayor sueño" es conquistar un título con la selección de Argentina, garantizó que pese a que ha estado "muy cerquita" lo seguirá intentando, y admitió que el riesgo de contagio de la covid-19 les preocupa.

"Es un riesgo poder contagiarnos de covid. Nos preocupa pero intentamos cuidarnos", declaró el capitán de la selección Albiceleste.

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Admitió que no es fácil


Sobre la posibilidad de conquistar en territorio brasileño el título de la Copa América, manifestó que "sería muy lindo".

"Tuve la suerte de ganar todo a nivel clubes y a nivel individual y sería muy lindo conseguir también algo con la Selección", expresó durante una rueda de prensa a 24 horas del debut en el torneo frente a la selección de Chile.

Sobre su máximo sueño como jugador de la selección argentina, el capitán dijo que siempre va a estar disponible.

"Estuve muy cerquita varias veces. No se dio pero seguiré intentando. Siempre voy a pelear por eso", enfatizó.

"Creo que llegamos en un buen momento. Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos y al principio nos costó. Hicimos dos buenos partidos (por eliminatorias), más allá que empatamos y no pudimos conseguir una victoria", enfatizó el también capitán del Barcelona.

"Las competencias con la Selección siempre son especiales. Nunca imaginé poder jugar tantos partidos con esta camiseta. Siempre vivo el día a día e intento dar lo máximo", expresó.

"Si bien llegaron chicos nuevos, creo que la idea y la forma de jugar de la selección es bastante clara. Creo que es el momento de dar un golpe y esta Copa es una gran posibilidad. En ningún momento la selección dependió de mi. Siempre intentamos hacer un grupo fuerte", concluyó.

EFE

Lionel Messi en Argentina

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