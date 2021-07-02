Argentina vs Ecuador cobertura en vivo | Copa América 2021

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que Ecuador es "un rival de dificultad máxima" y que la Albiceleste tendrá un "partido muy difícil" este sábado en los cuartos de final de la Copa América de Brasil.

"Ecuador es un rival de dificultad máxima. Debemos respetarlo y salir al campo con total humildad. Será un partido muy difícil. Ecuador tiene jugadores rápidos y presionan bastante. Debemos aprovechar los momentos. Intentaremos tener la pelota y encontrar espacios. Ellos tienen un equipo dinámico y con jugadores jóvenes", sostuvo Scaloni en rueda de prensa.

El entrenador dijo que el zaguero Cristian Romero está en duda por problemas físicos y que si no se recupera en su lugar "entraría Germán Pezzella".

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Lo Celso va de titular



"Esperamos que haga un buen partido, siempre confiamos en él. Ahora está en buenas condiciones físicas. Juegue quien juegue en la mitad de la cancha, estamos logrando ser sólidos. Es una cuestión grupal y no individual. Seguimos trabajando en eso", precisó.

Aunque no confirmó el equipo, lo más probable es que Argentina juegue con Emiliano Martínez en la portería, Nahuel Molina, Romero o Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña como defensas, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lo Celso como centrocampistas y Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González como delanteros.

Otamendi también habló en rueda de prensa y dijo que los jugadores argentinos están "muy enfocados en la Copa".

"Tomamos este nuevo desafío con mucha ilusión. Siempre en cada competición debemos pensar que estamos para ganarla, y vamos en busca de eso", sostuvo.

Para el zaguero, en las etapas de eliminación un equipo puede quedar fuera de la competencia "por detalles" y por eso deben estar "muy enfocados".

Argentina y Ecuador se enfrentarán este sábado por la noche en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, de Goiás, en los cuartos de final de la Copa América de Brasil. El vencedor del partido del sábado jugará en semifinales ante Uruguay o Colombia.

EFE

