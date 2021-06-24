Bolivia vs Uruguay cobertura en vivo | Copa América 2021

El equipo de la Selección de Bolivia se mide contrala Selección de Uruguay en el Estadio Arena Pantanal, en la ciudad de Cuiabá. El juego podría definir al primer eliminado en la fase de grupos de la Copa América 2021, tomando en cuenta que ambos equipos se encuentran en el fondo del Grupo A con dos juegos disputados.

El conjunto charrúa dirigido por Óscar Washington Tabárez acumula sólo un punto como cuarto lugar de la clasificación del sector A; mientras que Bolivia no ha logrado conseguir unidades convirtiéndose en el quinto lugar de dicho grupo. Por lo cual el perdedor podría terminar con sus aspiraciones para calificar a la fase de cuartos de final.



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Los elementos comandados por Luis Suárez y Edison Cavani tienen una diferencia de dos goles y uno en contra. Por su parte los dirigidos por César Farías tienen una diferencia de goles negativa al haber aceptado cuatro goles y solo haber marcado uno en su duelo contra Paraguay en la fecha 1 de la Copa América.

¿DE QUIÉN SERÁ? 🤔



Bolivia 🇧🇴 y Uruguay 🇺🇾 dan inicio a la Fecha 4 del Grupo A en la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente



DE QUEM SERÁ?🤔



Bolívia 🇧🇴 e Uruguai 🇺🇾 dão início a Rodada 4 do Grupo A da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraOContinente pic.twitter.com/KgenK0CPKl — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

El ganador de este partido podría alcanzar la tercera ubicación del grupo A, solo por detrás de Argentina y Chile que tienen siete y cinco puntos respectivamente. Pero tienen su última participación en la cuarta fecha que se disputará el día lunes, en dichos enfrentamientos la Selección de Uruguay se medirá contra Paraguay y el combinado de Bolivia chocará contra la Selección de Argentina que ya está calificado a la siguiente etapa.

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La que podría ser una gran desilusión charrúa

El equipo de la República Oriental en caso de perder su duelo firmaría una de sus peores presentaciones en la Copa América 2021. Tomando en cuenta que vive un cambio generacional con jugadores de gran nivel como Luis Suárez, Fernando Muslera, Edison Cavani y Diego Godín que estarían disputando su último torneo continental, al igual que su entrenador Óscar Washington quien podría dejar el banquillo si el resultado no los acompaña.