Brasil vs Chile cobertura en vivo | Copa América 2021

El delantero de Chile, Eduardo Vargas afirmó este jueves que para él "todos los partidos son una final" y que el choque de este jueves por cuartos de final de la Copa América frente a Brasil no es una excepción.

"Todos los partidos los tomamos como final, pero este tiene más importancia porque si ganamos pasamos a enfrentar a otra selección en semifinales para luego tratar de llegar a la gran final e intentar llevarnos el campeonato", aseguró el ariete del Atlético Mineiro.

Ha sido un torneo especial para Vargas: con 31 años, el ex jugador del Nápoles ha convertido en dos ocasiones a lo largo del certamen igualando la marca del atacante peruano Paolo Guerrero con 14 goles en Copa América, y está a solo tres dianas de los máximos goleadores históricos Norberto Méndez de Argentina y Zizinho de Brasil.

"Es un logro muy importante para mí y mi carrera, gracias a todo el esfuerzo de estos años. Me siento feliz. Pero primero pienso en el equipo, en ayudar, en la necesidad de ganar, de ahí los goles salen solos. Si Dios quiere espero poder marcar en los próximos partidos", apuntó Vargas.

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Mala ofensiva



Pese al buen momento de Vargas y también de Benjamin Brereton, el chileno-británico que llegó a potenciar el ataque de La Roja con sus cualidades físicas, Chile ha estado al deber en la productividad de cara al arco rival, desperdiciando un sinnúmero de oportunidades para sacar ventajas claves en la fase de grupos, donde terminó en la cuarta posición de su zona.

Con todo, Vargas señaló que en el plantel de Lasarte están "motivados y confiados de hacer un buen partido" para alcanzar la siguiente fase del torneo.

"Sería un logro importante para nuestra selección y para nuestra gente. Siempre es especial jugar contra grandes selecciones como Brasil, uno entra más motivado al campo", afirmó.

"El equipo llega en óptimas condiciones. Tenemos dos jugadores que están volviendo de lesiones pero, viéndolos entrenar, están al 100 % y mañana darán el mil", sentenció.

Chile intentará burlar a la historia de derrotas frente a la Canarinha, con la que por Copa América se ha topado en 21 ocasiones, sumando solo tres victorias y 16 derrotas.

EFE

