Brasil vs Ecuador cobertura en vivo | Copa América 2021

En el último partido en de la ronda de grupos del grupo B de la Copa América 2021, la anfitriona selección de Brasil se medirá ante Ecuador en el estadio Olímpico Predo Ludovico Teixeira en Goiania, donde los visitantes intentarán sumar de a tres para superar a Colombia en la tabla; mientras que los brasileños ya tienen asegurado el primer puesto del sector.



Tal vez quieras leer: ¿Quiénes son los favoritos para ganar la Copa América?

Brasil llega a este compromiso con la posibilidad de rotar al plantel, tomando en cuenta que han ganado sus tres anteriores partidos y solo concedido un gol, ya que derrotaron 3-0 a Venezuela, 4-0 a Perú y 2-1 a Colombia; por lo que el timonel Adenor Bacchi “Tité” decidió darle descanso al astro del París Saint-Germain, Neymar, quien ha marcado dos goles y brindado dos asistencias en lo que va del certamen.

Por su parte, los ecuatorianos no conocen la victoria en lo que va de la Copa América 2021, debido a cayeron en su debut 1-0 ante Colombia y empataron a dos tantos con Venezuela y Perú; no obstante aún no hay nada definido, ya que en esta edición calificarán los primeros cuatro lugares de cada grupo y tendrán que esperar el resultado entre Venezuela y Perú.

Para los cuartos de final, los equipo que accedan a la siguiente ronda se verán las caras el viernes 2 de julio y el sábado 3 de julio, donde los vencedores se verán las caras en la antesala de la final.

También podría interesarte: 10 cracks de Brasil para la Copa América 2021 | FOTOS

Alineaciones de Brasil vs Ecuador



Brasil: Alisson Becker, Emerson, Marqunhos, Éder Militao, Renan Lodi, Everton, Fabinho, Lucas Paqueta, Douglas Luiz, Roberto Firmino y Gabriel. DT. Adenor Bacchi “Tité”

Tire o print da tela 📱 e nos conte como será o duelo entre Brasil 🇧🇷 e Equador 🇪🇨 pela Rodada 5 da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆



Haz captura de pantalla 📱 y dinos cómo saldrán Brasil 🇧🇷 y Ecuador 🇪🇨 por la Fecha 5 de la CONMEBOL #CopaAmérica🏆#VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/PUJypCViHe — Copa América (@CopaAmerica) June 27, 2021

Ecuador: Hernán Galíndez, Angelo Preciado, Roberto Arboleda, Diego Palacios, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Jhegson Méndez, Ayrton Preciado, y Enner Valencia. DT. Gustavo Alfaro