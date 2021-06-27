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Fútbol

Brasil vs Ecuador cobertura en vivo | Copa América 2021

Brasil enfrenta a Ecuador, este domingo 27 de junio, en un partido clave para el desarrollo del Grupo B de la Copa América 2021.

Brasil

Escrito por: Azteca Deportes

En el último partido en de la ronda de grupos del grupo B de la Copa América 2021, la anfitriona selección de Brasil se medirá ante Ecuador en el estadio Olímpico Predo Ludovico Teixeira en Goiania, donde los visitantes intentarán sumar de a tres para superar a Colombia en la tabla; mientras que los brasileños ya tienen asegurado el primer puesto del sector.

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Brasil llega a este compromiso con la posibilidad de rotar al plantel, tomando en cuenta que han ganado sus tres anteriores partidos y solo concedido un gol, ya que derrotaron 3-0 a Venezuela, 4-0 a Perú y 2-1 a Colombia; por lo que el timonel Adenor Bacchi “Tité” decidió darle descanso al astro del París Saint-Germain, Neymar, quien ha marcado dos goles y brindado dos asistencias en lo que va del certamen.

Por su parte, los ecuatorianos no conocen la victoria en lo que va de la Copa América 2021, debido a cayeron en su debut 1-0 ante Colombia y empataron a dos tantos con Venezuela y Perú; no obstante aún no hay nada definido, ya que en esta edición calificarán los primeros cuatro lugares de cada grupo y tendrán que esperar el resultado entre Venezuela y Perú.

Para los cuartos de final, los equipo que accedan a la siguiente ronda se verán las caras el viernes 2 de julio y el sábado 3 de julio, donde los vencedores se verán las caras en la antesala de la final.

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Alineaciones de Brasil vs Ecuador

Brasil: Alisson Becker, Emerson, Marqunhos, Éder Militao, Renan Lodi, Everton, Fabinho, Lucas Paqueta, Douglas Luiz, Roberto Firmino y Gabriel. DT. Adenor Bacchi “Tité”

Ecuador: Hernán Galíndez, Angelo Preciado, Roberto Arboleda, Diego Palacios, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Jhegson Méndez, Ayrton Preciado, y Enner Valencia. DT. Gustavo Alfaro

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