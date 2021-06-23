Ecuador vs Perú cobertura en vivo | Copa América 2021

Llegamos a la Jornada 4 de la Copa América, la penúltima de la fase de grupos y aunque es muy fácil avanzar a la siguiente fase en este torneo ya que de los cinco integrantes que hay en cada sector, clasifican cuatro. Ecuador vs Perú será el primer encuentro de este martes.

Actualmente, los ecuatorianos marchan en la última posición del Grupo B, con 1 punto, luego de empatar a 2 contra Venezuela y perder contra Colombia, por lo que, el duelo ante Perú se describiría como un encuentro de vida o muerte.

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En caso de ganar tiene posibilidades de estar en la siguiente fase y presionar a la vinotinto que está como cuarta del sector; en caso de sufrir otro descalabro sería un hecho que le diría adiós a la justa desde hoy, ya que en la Jornada 5 se mide ante los locales, Brasil.

Por su parte, Perú marcha como tercero del mismo sector, le ganó a Colombia 2-1, pero fue goleado por Brasil 4-0. Se espera que Ricardo Gareca haga cambios en el esquema táctico, ya que el estratega quiere amarrar esta tarde su pase a los Cuartos de Final a como dé lugar.

Por su parte, Santiago Ormeño, ahora jugador de León, quien acaba de debutar con la selección inca, estaría en la banca, ya que el "9" que parece que será titular será Alex Valera, pero dependiendo de cómo el partido se mueve, el futbolista de la Liga MX podría tener actividad.

Ecuador vs Perú en Copa América

En la Copa América estas dos selecciones se han enfrentado 12 ocasiones, de las cuales Perú ha salido victorioso en cocho de ellas, mientras que Ecuador sólo una, el resto son empates.

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El triunfo más abultado de la Selección Peruana ocurrió en 1939 con marcador de 5-2. En aquella oportunidad, el equipo nacional ganó con un triplete de Teodoro ‘Lolo’ Fernández y dos goles de Jorge Alcalde. El último cotejo entre ecuatorianos y peruanos en esta justa sucedió en 2016. El choque terminó 2-2 y los tantos peruanos fueron Christian Cueva y Edison Flores, mientras que de Ecuador marcó Enner Valencia y Miller Bolaños.