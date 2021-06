10 grandes AUSENTES de la Copa América 2021 | FOTOS

Paulo Dybala, Falcao, James Rodríguez y más grandes ausentes de la Copa América 2021 por decisión te´cnica o lesiones. ¿A quién extrañarás más?

Checa esta galería y descubre 10 grandes ausentes de la Copa América 2021, entre los 10 países que jugarán el torneo. Algunos por lesión y otros por decisión técnica, aunque se permitían llevar 28 jugadores a la competencia.

Grandes ausentes Copa América 2021

1. Paulo Dybala: Mediocampista y atacante de la Juventus, quedó fuera con Argentina.

2. James Rodríguez: Emblema de Colombia y jugador del Everton.

3. Falcao: Capitán de Colombia que quedó fuera por lesión.

4. Philippe Coutinho: Había sido fijo con Brasil, pero sus lesiones en Barcelona lo dejaron fuera.

5. Arthur Melo: Jugar en el Barcelona y Juventus no fue suficiente para estar con Brasil.

6. Rodrygo: El joven futbolista del Real Madrid no fue elegido con Brasil.

7. Lucas Ocampo: Parte vital del Sevilla en España, pero no fue suficiente para ir con Argentina.

8. Mauro Icardi: El delantero del PSG no ha sido considerado en más de un año con Argentina.

9. Darwin Núñez: Una de las jóvenes joyas de Uruguay, pero no le ganó a otros experimentados.

10. Antonio Sanabria. Delantero de Paraguay, otros no considerados fueron Juan Escobar y Bruno Valdéz

