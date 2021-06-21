Horario, alineaciones y dónde ver Uruguay vs Chile Copa América 2021

Uruguay extraña el gol que, desde hace ya cuatro partidos -uno de Copa América y tres de eliminatorias al Mundial 2022-, no logra encontrar pese a contar con sus principales artilleros en ofensiva, por lo que buscará reencontrarse con el grito sagrado en un duelo crucial ante Chile.

Para el juego ante Chile, se espera que Tabárez haga algún cambio de posición ya que los mejores minutos del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, se vieron cuando este pasó a jugar en la mitad del terreno y tampoco se descarta el ingreso como titular de Nahitan Nández, quien le dio profundidad al equipo en la segunda mitad ante Argentina.

El juego de la tercera fecha del Grupo A de la Copa América será clave para las intenciones de la Celeste de clasificar lo mejor ubicado posible a la próxima etapa aunque, en frente, tendrá a un duro rival que también quiere reencontrarse con su mejor nivel.

Enfrente estará Chile que, al ser dirigida por el uruguayo Martín Lasarte, conoce a muchos de los futbolistas a los que enfrentará. De hecho, el entrenador de la Roja fue quien hizo debutar a Suárez en el Nacional uruguayo en 2005.

Te podría interesar: Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos

Alineaciones confirmadas

¡TODO LISTO! 🇺🇾



Los 11 de @Uruguay para enfrentar a Chile 🇨🇱 en su segundo partido de esta CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente pic.twitter.com/LNAEd2ydwG — Copa América (@CopaAmerica) June 21, 2021

¡LOS 11 DE 🇨🇱!



Así forma @LaRoja para enfrentar a Uruguay 🇺🇾 por la fecha 3 de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente pic.twitter.com/lKTgPwyeGv — Copa América (@CopaAmerica) June 21, 2021

La selección chilena necesita consolidar su buen momento luego de vencer a Bolivia por 1-0 gracias al gol de Ben Brereton, el futbolista anglochileno que viene dando que hablar en esta Copa América por su buen rendimiento.

Asimismo, contará en cancha con Arturo Vidal, una de sus principales figuras pero que estuvo envuelto en polémica en el juego ante Bolivia por su reacción de disconformidad al salir del campo de juego. Quien no estará nuevamente será Alexis Sánchez, que aún no se recupera de una lesión y cada vez es menos probable que tenga minutos en la Copa América.

Este partido dará inicio a las 4:00 PM (tiempo del centro) y podrás disfrutar la cobertura en vivo con nosotros en aztecadeportes.com.

