El Dream Team de básquetbol que armará Estados Unidos para Tokyo 2020

Estados Unidos, para competir en básquetbol en Tokyo 2020, presentó una lista de 57 candidatos a ocupar los 12 lugares disponibles para asistir a los Juegos Olímpicos. La extensa cantidad de nombres se debe, principalmente, a la incertidumbre que existe entre los mismos basquetbolistas para asistir a la ciudad sede de la justa veraniega.

La lista de 57 candidatos a ocupar los 12 lugares para los Juegos Olímpicos la encabezan Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Brooklyn Nets), James Harden (Brooklyn Nets), Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Kawhi Leonard (LA Clippers), Damian Lillard (Portland Trailblazars), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Trae Young (Atlanta Hawks), Paul George (LA Clippers), Jimmy Butler (Miami Heat), Bradley Beal (Washington Wizards), entre otros.

Gregg Popovich es quien dirigirá y elegirá a los basquetbolistas estadounidenses rumbo a Tokyo 2020. El actual técnico de San Antonio Spurs, de 72 años de edad, asistirá a sus primeros Juegos Olímpicos como entrenador en jefe. Reemplazará a Michael William Krzyzewski, quien ganó tres medallas olímpicas de oro consecutivas en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

LeBron James y Anthony Davis no asistirán

A pesar de que Los Lakers, equipo de James y Davis, fueron eliminados en la primera ronda de playoffs de la temporada 2021 de la NBA, ambos basquetbolistas no acompañarán a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. El medio The Athletic, informó que no participarán en Tokyo 2020 luego de tener una campaña de lesiones constantes. El tobillo derecho de James y el tendón de Aquiles de Davis fueron sus rivales más difíciles.

Otros jugadores de la NBA que podrían representar a Estados Unidos en básquetbol en Tokyo 2020 son Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Chris Paul (Phoenix Suns), DeMar DeRozan (San Antonio Spurs), Jayson Tatum (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Bam Adebayo (Miami Heat), Devin Booker (Phoenix Suns), Jaylen Brown (Boston Celtics), Harrison Barnes (Sacramento Kings), Mike Conley (Utah Jazz), Kemba Walker (Boston Celtics), Russell Westbrook (Washington Wizards) y Blake Griffin (Brooklyn Nets).

La competencia en básquetbol para Estados Unidos en Tokyo 2020

Además de Japón, 12 selecciones son las participantes en el baloncesto de Tokyo 2020. Nigeria, Argentina, Irán, España, Francia, Australia y Estados Unidos son los países que ya aseguraron su boleto. El resto de participantes se definirá a través de un repechaje.