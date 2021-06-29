Messi comanda goleada de Argentina ante Bolivia

Argentina, con un doblete de Lionel Messi, se aseguró este lunes como líder del grupo A de la Copa América luego de golear por 1-4 a Bolivia que finalizó la fase sin acumular puntos.

Con esta victoria, Argentina alcanzó la cima con 10 puntos, seguida por Uruguay con 7, Paraguay 6, Chile 5 y Bolivia colista y sin sumar.

Los goles argentinos fueron conquistas de Alejandro 'Papu' Gómez en el minuto 6, mientras que Messi selló un doblete en el 33 y 42 y complementó Lautaro Martínez en el 65.

Descontó para Bolivia Erwin Saavedra en el minuto 60.

Pese a prescindir de varios de sus titulares para este partido, Argentina sentó dominio con la posesión de balón y un juego dinámico ante una Bolivia ya eliminada.

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El primer gol fue obra de 'Papu' Gómez que fue implacable ante el achique del portero boliviano Carlos Lampe, luego de una rápida habilitación del astro del Barcelona.

Después de anotar por primera vez en el duelo, los dirigidos por el seleccionador argentino Lionel Scaloni cedieron terreno a Bolivia cuyas aproximaciones no llegaron a inquietar al arquero Franco Armani.

Copa America 2021 - Group A - Bolivia v Argentina|Reuters

La segunda estocada argentina llegó en el minuto 33 con un penalti bien ejecutado por Messi mientras que el segundo en la cuenta personal del astro del Barcelona español llegó nueve minutos después con una definición por sobre el cuerpo de Lampe.

Sobre el final del primer tiempo, Sergio Agüero desaprovechó dos opciones claras para ampliar la cuenta.

Bolivia intentó a pesar de estar eliminada

El segundo tiempo comenzó con Bolivia con una manifiesta intención de buscar el arco rival, algo que tuvo su premio en el minuto 60 con un gol de Saavedra, su segundo en la Copa, gracias a un buen desborde de Jeyson Chura que le asistió el pase.

Sin embargo, cinco minutos después Martínez, que unos segundos antes había saltado al campo de juego, decretó el cuarto gol para la paliza argentina.

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La Albiceleste pudo ampliar en un par de ocasiones de no ser por el portero boliviano Lampe que compensó las licencias que dio su defensa.

EFE