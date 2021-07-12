Messi detiene burlas contra Brasil por parte de su equipo

La Selección de Argentina se consolidó como campeona de la Copa América tras casi 30 años sin conseguir un título. El escenario fue inmejorable, pues se impusieron a Brasil en el mítico Estadio Maracaná con Lionel Messi como capitán. Las celebraciones se hicieron presentes desde que el árbitro marcó el final del partido.

Con un golazo de Ángel Di María, la albiceleste logró el cometido con Lionel Messi comandando al equipo. El camino fue complicado, pues en las semifinales ante Colombia tuvieron que llegar a los dramáticos penales para acceder a la final del certamen.

Lionel Messi vivió en carne propia las tres derrotas en un partido por el campeonato, la final de Brasil 2014 ante Alemania y las dos finales de la Copa América en 2015 y 2016, ambas contra la selección de Chile. En estas tres derrotas fue el capitán del conjunto argentino y por lo tanto, el máximo señalado por parte de la prensa y sus detractores.

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JAJSIAJSKAKAKAK DE PAUL QUERIONDALO PUDRIR Y MESSI FRENANDOLO, TE AMO ARGENTINA pic.twitter.com/SqWQd8pStf — Joako CAMPEÓN DE AMÉRICA 🇦🇷🇦🇴 (@joaqu74) July 12, 2021

El gran gesto de Messi

La final estuvo con los ánimos a flor de piel desde que se conocieron a los protagonistas, pues Neymar mencionó que quería en la final a Argentina para vencerlos. La situación cambió con el resultado, pues Lionel Messi y Neymar se encontraron al final del partido para darse unas palabras.

Así fue que en las celebraciones dentro de la cancha, los argentinos cantaban con alegría su campeonato en la cancha del ‘clásico’ rival. En un momento se escuchó que Rodrigo de Paul intentó iniciar una porra en contra de los brasileños, fue en ese instante cuando Messi indicó que no hicieran eso. Sobretodo por el respeto que le tiene a Neymar.

Los miembros del conjunto argentino acataron inmediatamente la orden de su capitán. Las redes sociales reconocieron de manera casi inmediata la labor del astro argentino, aunque muchos otros justificaron las burlas debido a la pasión que generó ese momento y la historia que se tiene con Brasil.