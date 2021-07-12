Multan a Conmebol en Brasil tras final de Copa América 2021

La Alcaldía de Río de Janeiro impuso una multa de 10 mil dólares a la Conmebol por las aglomeraciones y las violaciones a los protocolos sanitarios contra la covid-19 registrados el sábado en la final de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná.

La justificación de la sanción por las aglomeraciones que sus fiscales constataron frente a las taquillas del legendario estadio carioca de hinchas, muchos de ellos sin el uso de la mascarilla y sin mantener la distancia prescrita, que fueron a buscar sus entradas para asistir al partido en que Argentina venció por 1-0 a Brasil y conquistó el título.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 4: San Sebastián

Tal vez quieras leer: Argentina vence a Brasil en Maracaná y es Campeón de la Copa América

La multa impuesta por el Instituto de Vigilancia Sanitaria por violaciones a las medidas sanitarias de la ciudad y a los propios protocolos sanitarios con los que la Conmebol se comprometió asciende a 54 mil reales (unos 10 mil 800 dólares).

El valor puede ser elevado debido a que Vigilancia Sanitaria advirtió que investigará otras irregularidades denunciadas, como la de los aficionados que ingresaron al estadio con exámenes negativos de diagnóstico de covid falsificados.

La criticada organización de la Copa América, que fue realizada a las prisas en Brasil luego de que Argentina y Colombia desistieran de ser sedes, quedó totalmente en evidencia en el día de la final, cuando cientos de hinchas se aglomeraron en las taquillas del Maracaná para recibir los 5 mil 400 boletos liberados.

También podría interesarte: Posible fraude en la final de la Copa América

Pruebas de covid falsificadas en la final de la Copa América 2021

Ante una petición extraordinaria de la Conmebol, la Alcaldía de Río de Janeiro autorizó a última hora la presencia del público en el estadio, hasta el 10% de la capacidad del Maracaná, y la entidad deportiva distribuyó mil entradas a patrocinadores y autoridades, y autorizó a cada rival a distribuir 2 mil 200 boletos.

Pero los espectadores tenían que presentar un examen negativo de covid y la propia Conmebol descubrió -y denunció públicamente- que muchos estaban presentando pruebas falsificadas, lo que atrasó el proceso, alargó las filas, hasta de tres horas, y terminó dejando fuera del estadio a cientos de los invitados.

EFE