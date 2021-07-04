Messi guía a Argentina a las Semifinales de la Copa América 2021

Argentina venció con autoridad a Ecuador y está en Semifinales de la Copa América 2021, instancia en la que se medirán a Colombia en busca de avanzar a la Gran Final.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dominó el juego desde el principio. No obstante, pese a ceder el control del balón, la escuadra Tricolor presentó opciones con Alan Franco y Enner Valencia que no lograron rematar de buena forma para encontrar el empate en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeia.

Fue al minuto 40 que se rompió el cero en el marcador. Rodrigo De Paul recibió una asistencia de Lionel Messi tras la salida del guardameta, Galíndez, y definió con el arco libre para poner en ventaja a la Albiceleste.

Para la parte complementaria las estadísticas cambiaron. Ecuador logró tener más el esférico pero sus opciones al frente no mejoraron a pesar de los movimientos desde la banca que mandó Gustavo Alfaro.

Argentina continuó generando opciones y fue hasta el minuto 84 que pudieron aumentar la ventaja. Luego de un error en la salida de La Tri, Messi robó el balón y sirvió a Lautaro Martínez para definir sin marca frente al guardameta ecuatoriano.

AMDEP6130. GOIANIA (BRASIL), 03/07/2021.- Lautaro Martínez (i) de Argentina celebra hoy con su compañero Lionel Messi tras anotar contra Ecuador, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira en Goiania (Brasil). EFE/Fernando Bizerra |Fernando Bizerra/EFE

Para el último minuto, Messi obtuvo su recompensa después de dos asistencias. En primera instancia, el árbitro del encuentro había señalado penal para la Albiceleste, sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, señaló tiro libre en el borde del área y el capitán de la Selección de Argentina no falló. Con un disparo potente, Lionel Messi hizo el 3-0 y culminó el camino de los suyos a la siguiente ronda de la Copa América 2021.

Así se juegan las Semifinales de Copa América

La antesala de la Final de la Copa América comenzará el próximo 5 de julio. Brasil se medirá a Perú para definir al primer finalista del certamen. Por otra parte, Argentina enfrentará a Colombia el día 6 en busca de volver a luchar por un título.

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