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Fútbol

Quiero a Argentina en la final y ganarles: Neymar

Brasil derrotó a Perú en la semifinal de la Copa América 2021 y Neymar ya eligió al rival que quiere entre Colombia y Argentina en la final.

Neymar Brasil
Neymar hace mucha fuerza para poder estar|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Brasil se metió nuevamente a la final de la Copa América y espera rival entre Colombia o Argentina. Neymar como su referente ofensivo, ya eligió al rival que quiere en el partido por el campeonato.

Neymar definió este lunes como "arrogante" al árbitro chileno Roberto Tobar, encargado del partido de semifinales de la Copa América que Brasil ganó por 1-0 a Perú en Río de Janeiro, y dijo preferir a la selección de Argentina en la final, el 10 de julio en el estadio Maracaná.

"Quiero a Argentina porque tengo muchos amigos ahí y quiero enfrentarlos y que gane Brasil", manifestó Neymar tras la victoria sobre Perú con una asistencia suya.

Neymar compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona y ahora lo hace con Ángel Di María y Leandro Paredes en el París Saint Germain.

El otro finalista de la edición 47 del torneo se conocerá este martes tras el partido en Brasilia entre la Albiceleste y la selección de Colombia.

El único gol del partido jugado en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, lo marcó Lucas Paquetá en el primer tiempo gracias a una asistencia suya.

"Paquetá es un gran jugador y viene creciendo a cada partido. Hizo una gran temporada con su club (el Lyon) y es un jugador muy importante para la selección brasileña", elogió Neymar.

Neymar y Paqueta .jpg


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Crítica para el árbitro


El delantero criticó al árbitro del encuentro, a quien la selección peruana le reclamó por no concederle un penalti. La jugada tampoco fue sometida a revisión del VAR y aumentó el descontento en el país andino.

"Es un árbitro muy arrogante. La forma en la que mira. Es una falta de respeto. él puede errar o acertar, eso forma parte del juego, pero no puede ser un árbitro de semifinal de Copa América", enfatizó Neymar en alusión al chileno Tobar.

Neymar disputará su segunda final de Copa América, será cuestión de tiempo para conocer al vencedor entre Colombia y Argentina que se medirá al local del certamen.

EFE

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