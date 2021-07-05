Fechas y horarios semifinales de Copa América 2021

La selección brasileña, con Neymar como director de orquesta, se enfrentará este lunes a Perú en las semifinales de la Copa América, este enfrentamiento se dio de la final de la edición anterior, en la que los peruanos buscarán la revancha.

Los últimos antecedentes no favorecen a la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca, que en los últimos meses fue goleada dos veces por Brasil, invicto en esta Copa América, en cuya final de 2019 mencionada anteriormente.

La selección peruana llegará a la semifinal de la Copa América "con ambiciones" y convencida de que puede superar a Brasil, declaró este domingo el argentino Ricardo Gareca, entrenador del equipo del país andino.

Gareca quiso evitar comparaciones con la final de la Copa América de 2019, que su equipo perdió ante Brasil, y también con el partido de la fase de grupos de esta edición, en que la Canarinha goleó a Perú por 4-0 hace apenas dos semanas.

Brasil y Perú se enfrentarán el lunes 5 de julio a las 6:00 PM (tiempo del centro) por un pase a la final del campeonato y podrás seguir la cobertura en aztecadeportes.com.

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AMDEP5820. GOIANIA (BRASIL), 02/07/2021.- Gianluca Lapadula (c) de Perú celebra hoy con sus compañeros tras anotar contra Paraguay, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra Jr |Fernando Bizerra Jr/EFE

La otra llave del certamen

Un golazo de tiro libre de Lionel Messi y dos asistencias llevaron este sábado a Argentina a una goleada por 3-0 sobre Ecuador y a las semifinales de la Copa América, instancia en la que se citará con Colombia este martes en Brasilia.

Mientras que el portero David Ospina contuvo dos lanzamientos en una tanda de penaltis y dio a la selección de Colombia el paso a las semifinales de la Copa América a expensas de Uruguay, que cayó en la definición por 2-4 tras igualar sin goles el tiempo reglamentario del partido jugado en Brasilia.

Argentina y Colombia se medirán el martes 6 de julio a las 8:00 PM (tiempo del centro) por el segundo pase a la gran final de la Copa América 2021. También podrás seguir la cobertura por aztecadeportes.com.

Información de EFE

