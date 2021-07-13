Sergio Agüero habló de la felicidad de Messi

Sergio Agüero es uno de los mejores amigos de Lionel Messi. Durante los festejos por la obtención de la Copa América estuvieron muy juntos y, tras tantos años de frustraciones con la albiceleste, ambos vivieron el momento como un desahogo. Ahora, todo parece indicar que serán compañeros en el Barcelona. El Kun ya es parte del equipo, mientras que el mundo espera que Messi firmé el contrato que lo mantenga vestido de blaugrana.

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El Kun viajó hoy rumbo a Barcelona. El delantero dejó su país con destino a la Ciudad Condal, pero antes de abordar el avión que lo llevará a su nuevo hogar habló sobre la felicidad que vivió su compinche de tantos años. En el Maracaná alcanzaron la gloria juntos, pero lo que más le importó al hombre que fue suplente durante toda la Copa fue justamente que su amigo, por fin, levantara un trofeo con la selección mayor.

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“Leo estaba muy emocionado, era el que más lo necesitaba. Él ya había ganado muchos títulos, pero sabía que con la selección le iba a dar ese plus de alegría para estar más tranquilo y relajado porque consiguió lo que quería. Lo merecía. Está muy feliz, y nos damos cuenta que su felicidad es la de nosotros”, contó Sergio Agüero para el programa F90 de ESPN Argentina en referencia a lo que les provocó a él, y a sus compañeros, que Lionel Messi se coronara campeón de América.

El apoyo de Sergio Agüero fue fundamental

El máximo goleador de todos los tiempos del Manchester City, fue parte fundamental del grupo que se coronó, aunque le tocó ser suplente. Agüero le puso el hombro a la situación y desde la suplencia, se dedicó a apoyar a sus compañeros y a generar buen ambiente. Más allá de haber jugado poco, el Kun describió cómo fue el vencer a Brasil en su casa.

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“Es una felicidad diferente, increíble. Difícil explicar la sensación. No lo podíamos creer, estábamos shockeados. Hasta que llegamos al predio de la AFA no lo podíamos creer, contra Brasil en Brasil”, recordó Agüero sobre las sensaciones vividas por él y sus compañeros tras romper la sequía de 28 años sin títulos de la selección mayor de Argentina.

Ahora, Sergio Agüero se prepara para iniciar una nueva etapa en su vida. El Barcelona será el cuarto club del argentino, quien debutó con Independiente de Avellaneda, después pasó al Atlético de Madrid y de ahí se fue al Manchester City para convertirse en un inmortal de la institución inglesa.

