VIDEO: Juan Guillermo Cuadrado se duerme en el Colombia vs Uruguay

El atacante colombiano de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado sucumbió ante el sueño en el duelo de Colombia ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2021, quedándose dormido en la tribuna.

Cabe destacar que el oriundo de Necocli se perdió el cotejo contra los charrúas por suspensión, debido a que acumuló dos amarillas durante la fase de grupos, cortando así una racha de 25 partidos alineando con la selección cafetalera.

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La última vez que Juan Guillermo Cuadrado no estuvo presente en un compromiso fue hace casi cinco años, aquel partido se celebró el 10 de noviembre de 2016 en el estadio metropolitano de Barranquilla durante la eliminatoria para la Copa del Mundo de Rusia 2018 ante Chile, aquel compromiso culminó en un empate sin anotaciones.

Juan Guillermo Cuadrado en el top 5 de participaciones con Colombia

Con 99 partidos con su selección, Juan Guillermo Cuadrado está colocado en el quinto puesto como el máximo portador de la camiseta colombiana, solo por detrás del actual arquero David Ospina con 113, Carlos Valderrama lo hizo en 111 ocasiones, Mario Yepes se visitió de seleccionado 102 ocasiones y Leonel Álvarez 101.

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Gracias a los dos penales atajados por David Ospina, los cafeteros obtuvieron su pase a las semifinales de la Copa América 2021, dándole la oportunidad al exjugador de la Fiorentina a que llegue a los 100 partidos; en caso de jugar la final empataría a Leonel Álvarez en cuarto lugar con 101.

ospina|Dan Mullan/Getty Images

El combinado colombiano intentará emular lo logrado en 2001, donde como anfitriones hicieron valer la localía y se coronaron ante la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre por la mínima diferencia en el estadio Campín de Bogotá, gracias al gol del ex defensa Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda.