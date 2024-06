Así quedó el Grupo D tras la primera jornada en la Copa América 2024

Colombia sigue en la suya y Brasil sigue sin encontrar la forma. Culminó la primera jornada de la Fase de Grupos en la Copa América 2024 y el sector D se puso interesante con los resultados de este lunes. Por un lado, los cafetaleros triunfaron y mantienen el invicto, por el otro, Brasil fue incapaz de despejar las dudas con una gris presentación en el torneo por selecciones más antiguo del mundo.

Los colombianos fueron contundentes en el primer tiempo de su cotejo ante Paraguay en el NRG Stadium de Houston, hicieron un par de goles que les dieron la tranquilidad para afrontar el resto del choque. El primero de ellos fue obra de Daniel Muñoz y el segundo de Jefferson Lerma, ambos jugadores del Crystal Palace. Ya en el complementario apareció Julio Enciso para poner el descuento, mismo que fue insuficiente para la escuadra rojiblanca.

¡Paquetá revienta el poste! | Brasil vs Costa Rica

Los muchachos de Néstor Lorenzo non saben lo que es perder desde febrero de 2022, cuando cayeron por la mínima ante Argentina. Desde entonces son 24 partidos consecutivos en donde salvan por lo menos el empate. Parece ser que el no haber ido al pasado Mundial pegó duro en el orgullo de los colombianos.

Brasil, por otro lado, no puede presumir lo mismo. De hecho, la ‘Verdeamarela’ no la ha pasado del todo bien desde Qatar 2022 y actualmente es sexta de la clasificación en Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026. Se suponía que el juego ante Costa Rica serviría para enderezar el barco y darle una ilusión a la afición, pero fue todo lo contrario. A pesar de intentarlo a lo largo de los 90 minutos, los hombres de Dorival Júnior no supieron entrarle a Costa Rica.

Ahora los cinco veces campeones del mundo deben darle vuelta a la página y comenzar a pensar en Paraguay, a quien enfrentarán el viernes 28 de junio.

El Grupo D de la Copa América 2024 tras la primera jornada

- Colombia: 3 puntos - 2 GF - 1 GC - 1 DG

- Brasil: 1 punto - 0 GF- 0 GC - 0 DG

- Costa Rica: 1 punto - 0 GF- 0 GC - 0 DG

- Paraguay: 0 puntos - 1 GF - 2 GC / -1 DG

